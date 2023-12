„hart aber fair“ heute: Diese Gäste sind zur Sendung am 4. Dezember im Studio

Jeden Montag diskutiert Moderator Louis Klamroth in „hart aber fair“ mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik über tagesaktuelle und relevante Themen. Wer bei der nächsten Sendung im Studio sein wird, verraten wir euch hier.

Es wird wieder heiß debattiert in der ARD! Der gesellschaftskritische Talk „hart aber fair“ beginnt die neue Woche mit informativen Gesprächen und ehrlichen Diskussionen. Hierbei steht der Austausch zwischen Politikern und Menschen des Alltags im Vordergrund, der manchmal auch von heftigen und direkten Konfrontationen begleitet wird. Kaum verwunderlich, denn die besprochenen Themen stellen drängende Fragen, die uns alle bewegen. Aktiv bringt sich das Publikum im Studio als auch vor den TV-Geräten in die Gespräche ein und repräsentiert auf diese Weise die Ängste, Bedenken und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger.

Für Moderator Louis Klamroth könnten sich die kommenden Sendungen zu einer Bewährungsprobe entwickeln. Hinter den Kulissen des Talks werden nämlich Gerüchte laut, dass sich der Sender WDR hinsichtlich der weiteren Zusammenarbeit mit Klamroth für 2024 alle Optionen offenlässt. Bis zum November 2022 führte Moderator Frank Plasberg durch die Sendung. 2023 übernahm Louis Klamroth den wöchentlichen Talk in der ARD. Was ihr über den aktuellen Host wissen müsst, erfahrt ihr im Video.



„hart aber fair“: Das sind die Gäste am 4. Dezember 2023

In der aktuellen Sendung „hart aber fair“ geht es zur Sache! Am Montag spricht Louis Klamroth mit seinen Gästen über die Frage „Ratlos beim Weltklimarat: Reißt Deutschland seine Klimaziele?“ und blickt auf die aktuelle Klimasituation. Pünktlich zur Weltklimakonferenz blickt die Menschheit auf ein Rekordjahr zurück, in dem die Temperaturen neue Hitze- und Kälterekorde verzeichneten. Dass die Zusammenkunft der Staaten in Dubai stattfindet, bringt einen bitteren Beigeschmack mit und heizt die Debatte um Klimaziele und Maßnahmen an. Ist ein Scheitern des Klimaschutzes unausweichlich oder kann die Kurve noch bekommen werden? Über Meinungen und Ansichten diskutieren folgende Gäste:



Julia Verlinden: Als Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN fordert sie konkrete Maßnahmen.

Wo läuft „hart aber fair“?

„hart aber fair“ wird wöchentlich live produziert und ausgestrahlt. Wenn ihr die Sendung verpasst habt oder sie zu einem späteren Zeitpunkt sehen wollt, steht die aktuelle Sendung in der ARD-Mediathek zum Stream bereit. Hier findet ihr zudem weitere Ausgaben des Polit-Talks und könnt euch ganz in Ruhe durch die vergangenen Sendungen klicken.