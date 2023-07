Das Unternehmen Hausanker verspricht den einfachen Teilverkauf von der eigenen Immobilie. Aber sind diese Angebote wirklich seriös? Wir klären euch auf.



In einer Welt, in der Sicherheit und Schutz zu immer wichtigeren Themen werden, ist es entscheidend, dass wir uns über zuverlässige Informationsquellen informieren. Eine Website, die in diesem Zusammenhang an Bedeutung gewinnt, ist die Seite des Unternehmens Hausanker. Mit ihrem Fokus auf den Teilverkauf von Immobilien bietet die Website eine Vielzahl von Informationen für Hausbesitzer und diejenigen, die von einem fairen Angebot profitieren möchten. Aber ist das Unternehmen wirklich seriös und können Hausbesitzer*innen sicher sein, dass ihre Daten und ihr Geldbeutel geschützt bleiben? In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Seriosität von Hausanker und erklären euch, ob ihr deren Plattform vertrauen könnt.

In unserem Video zeigen wir euch, wie ihr erkennen könnt, ob Unternehmen seriös sind:

Clever! So erkennst du Fake Shops

Hausanker: So funktioniert die Plattform des Unternehmens

Das Unternehmen Hausanker bietet Immobilienbesitzer*innen den Teilverkauf ihres Eigenheims an. Wer sich gerade einen teuren Umbau leisten muss, Sanierungsarbeiten zu bewältigen hat oder sich einfach eine Traumreise ermöglichen möchte, kann so einfach und leicht an Geld kommen. Im Wesentlichen werden so maximal 50 Prozent des Eigenheims verkauft und Hausanker zahlt den vereinbarten Kaufpreis an die Eigentümer*innen. Dieses Geld kann dann frei benutzt werden, während die Immobilie ebenfalls weiter zur Verfügung steht. Im Gegenzug wird für den verkauften Teil ein sogenanntes Nutzungsentgelt fällig, welches am Ende gezahlt werden muss. Wenn die Immobilie während des laufenden Vorgangs allerdings im Wert steigt, muss unter Umständen auch mehr wieder zurückgezahlt werden. Hausanker bietet so einen einfachen Prozess, der Immobilienbesitzer*innen mehr finanzielle Freiheit bieten möchte.



Ist Hausanker seriös?

Laut dem Internetportal Trustpilot – welches sich der Einordnung seriöser und unseriöser Portale und Firmen verpflichtet hat – kann Hausanker in Bezug auf einen seriösen und rechtlich sicheren Vertragsabschluss vertraut werden. Dem Teilverkauf von Immobilien schwebt jedoch immer ein gewisses Risiko vorneweg, das selbst die sicherste Plattform nicht vollständig begleichen kann. So kann ein Teilverkauf ebenso als eine Art Kredit angesehen werden, da das Geld – wie bei Banken – dem Anbieter nach dem abgeschlossenen Vertrag in einer höheren Summe wieder zurückgezahlt werden muss. Die Risiken von Hausanker.de fallen somit nicht direkt auf der Website ins Gewicht und können erst nach einem ersten Angebot in Bezug auf die jeweilige Immobilie aufgedeckt werden. Dieser Meinung sind auch andere Webseiten, die sich ebenso auf die Bewertung von unterschiedlichen Plattformen spezialisiert haben. Auch wenn Hausanker also vermeintlich seriös ist und mit euren Daten sicher umgeht, solltet ihr euch bei Erwägung eines Teilverkaufs eures Eigenheims immer mehrere Angebote einholen und eventuell Immobilienanwält*innen konsultieren.



In unserer Bilderstrecke zeigen wir dir super Tipps, wie du mit dem Heizen Geld sparst:

Kundenbewertungen: Das sind die Erfahrungen mit Hausanker

Die allgemeine Bewertung der Nutzer*innen von Hausanker liegen auf der Plattform Trustpilot bei 3,8 Sternen. Die positiven Bewertungen sprechen von einer guten Beratung und einem sehr guten Fachwissen. Alle Fragen könnten somit gut und fair beantwortet werden. Alle negativen Rezensionen bemängeln eine aggressive Werbung oder eine Unzuverlässigkeit im Bezug auf geplante Beratungstermine. Ein Betrug wird im Zuge der insgesamt über 20 Bewertungen nicht erwähnt und kann somit ein Pluspunkt für die Plattform sein.

Sollte man den Teilverkauf der eigenen Immobilie mit Hausanker wagen?

Die Entscheidung, einem Teilverkauf der eigenen Immobilie zuzustimmen, hängt von verschiedenen Faktoren ab und sollte sorgfältig abgewogen werden. Dabei solltet ihr auf die folgenden Punkte ganz genau achten:

Finanzielle Situation: Überprüft eure aktuelle finanzielle Lage und wägt ab, ob der Verkauf eines Teils eurer Immobilie finanziell sinnvoll ist. Berücksichtigt dabei den erzielbaren Verkaufspreis und eure langfristigen finanziellen Ziele. Bedarf und Nutzung: Überlegt euch, ob ihr den gesamten Raum eurer Immobilie benötigt. Wenn bestimmte Bereiche ungenutzt oder überdimensioniert sind, könnte ein Teilverkauf eine Möglichkeit sein, diese Ressourcen freizugeben. Immobilienmarkt: Macht eine gründliche Analyse des Immobilienmarktes, um die aktuellen Trends und Preise zu verstehen. Wenn der Markt stark ist und ihr einen guten Preis für den Teilverkauf erzielt, könnte dies ein positiver Faktor sein. Rechtliche und steuerliche Aspekte: Am besten konsultiert ihr Immobilienanwält*innen oder Steuerberater*innen, um die rechtlichen und steuerlichen Auswirkungen eines Teilverkaufs zu verstehen. Es ist wichtig, die potenziellen Konsequenzen in Bezug auf Steuern, Eigentumsrechte und andere rechtliche Aspekte zu kennen. Zukunftsaussichten: Was sind eure zukünftigen Pläne und Ziele? Wenn ihr beabsichtigt, die Immobilie in absehbarer Zeit vollständig zu verkaufen oder zu renovieren, könnte ein Teilverkauf eine geeignete Option sein.

Letztendlich ist die Entscheidung, einem Teilverkauf zuzustimmen, eine individuelle Wahl, die von eurer spezifischen Situation abhängt. Es kann ratsam sein, verschiedene Expert*innen zu konsultieren, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Unsere Tipps stellen keine gültige Rechtsberatung dar und beruhen auf den allgemeinen finanziellen Tipps beim Abschluss jeglicher Verträge.