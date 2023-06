Solarenergie zum Mieten? Enpal macht es möglich und bringt nach Deutschland, was in den USA schon länger möglich ist. Doch ist das Unternehmen seriös?

Enpal ist ein deutsches Solarenergieunternehmen mit Sitz in Berlin, das 2017 gegründet wurde und mittlerweile über 45.000 Kunden hat. Vor allem seit 2021 ist das Unternehmen schnell gewachsen und hat etliche Preise, zum Beispiel den SmartHome Deutschland Award, gewonnen. Auch das Sortiment ist gewachsen, denn abgesehen von Photovoltaikanlagen gibt es nun auch Wärmepumpen und Wallboxen.

In diesem Video zeigen wir euch Tricks, die ihr lieber nicht austestet, um Energie- und Heizkosten zu sparen:

Ist Enpal seriös?

Ja, Enpal ist ein seriöses Solarenergieunternehmen und eines der bekanntesten am deutschen Markt, welches Solarenergie zum Mieten anbietet! Das Unternehmen gewann bereits zahlreiche Preise und erhielt unter anderem folgende Auszeichnungen:

Next Economy Award 2022 (deutscher Nachhaltigkeitspreis)

KfW Award Gründen 2022 (geehrt werden Unternehmen mit gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung.

FOCUS Wachstumschampion 2023



Das sind nur einige von vielen Auszeichnungen. Auch in der Kundenbewertung auf Trustpilot schneidet Enpal mit 4,3 von 5 Sternen hervorragend ab. 66 % bewerten das Unternehmen mit fünf Sternen. Wie bei jedem Unternehmen gibt es aber auch hier Ein-Sterne-Bewertungen, und zwar 12 %. In den Ein-Sterne-Bewertungen werden vor allem Berechnungsfehler und schlechter Service kritisiert, Kunden warnen vor dem Kleingedruckten in den Verträgen.

Grundsätzlich ist es immer wichtig, die Verträge genau durchzulesen und auf das Kleingedruckte zu achten. Wenn ihr euch bei bestimmten Passagen nicht sicher seid, dann stellt lieber eine Frage zu viel als zu wenig.

Mit diesen Tricks schont ihr euren Geldbeutel und die Umwelt.

Was ist das Besondere an Enpal?

Solaranlagen sind teuer. Wenn wir als Beispiel ein durchschnittliches, 80 qm großes Haus nehmen, das von zwei Erwachsenen und zwei Teenagern bewohnt wird, könnte eine Solaranlage etwa 8.000 bis 15.000 Euro kosten.

Die Kosten für Solaranlagen sind von verschiedenen Faktoren abhängig, zum Beispiel von der Leistung der Anlage, den Solarmodulen, der Installation und vieles mehr. Wenn ihr allerdings eine Solaranlage wollt, die wirklich einen Nutzen hat, also auch mehr Leistung erbringt, dann kann es schon recht teuer werden. Viele Menschen wollen oder können sich das nicht leisten. An dieser Stelle kommt Enpal ins Spiel, denn das Unternehmen verkauft zwar mittlerweile auch Solaranlagen, bekannt ist es aber für die Option des Leasings.

Enpal: Solarenergie zum Mieten!

Die Mietpreise für eine Enpal Solaranlage starten bei 116 Euro pro Monat. Je leistungsstärker die Anlage, desto höher wird auch der monatliche Mietpreis. Spannend ist auch, dass Enpal die Anlagen kostenlos installiert und die Zahlung erst fällig ist, wenn die Solaranlage tatsächlich Strom produziert. Kunden haben ab dem Zeitpunkt der Installation noch sechs Monate Zeit, um sich für Miete oder Kauf zu entscheiden.

Die Sonne ist unsere größte Energiequelle, wenn wir sie für uns nutzen. Mit Solaranlagen können Stromkosten verringert werden und ihr könnt euch damit auch ein wenig Unabhängigkeit von den Stromanbietern schenken. Enpal bietet eine Komplettlösung mit Solaranlage, Stromspeicher, Wallbox und App, womit der Stromverbrauch deutlich reduziert werden kann.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.