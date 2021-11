Bei Aldi Süd wird ab heute mit der Nintendo Switch eine wirklich beliebte Konsole verkauft. Amazon lässt sich das nicht bieten und verkauft die Konsole etwas günstiger. Lohnt sich der Kauf?

Nintendo Switch landet bei Aldi Süd

Wer sich eine Nintendo Switch kaufen möchte, kann sich freuen. Aldi Süd nimmt die Konsole nämlich am 11. November ins Programm auf. Ab diesem Tag wird die Nintendo-Konsole mit abnehmbaren Controllern, also nicht das Lite-Modell, in den Läden zum Preis von 289 Euro verkauft. Amazon unterbietet den um einen Euro und verlangt 288 Euro (bei Amazon anschauen). Die Lieferzeit ist aber jetzt schon mit 11 Tagen sehr hoch. Bei Aldi Süd muss man in den Markt gehen, bei Amazon kann man natürlich so bestellen und bekommt die Konsole geliefert.

Der Preis für die Nintendo Switch bei Aldi Süd ist sehr gut. Es gab die Konsole zwar auch schon einmal günstiger, doch im Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft darf man nicht damit rechnen, dass der Preis wieder fällt. Nintendo droht nämlich pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ein großer Engpass. Wer die Nintendo Switch also haben will oder verschenken möchte, sollte jetzt schon zuschlagen und nicht darauf hoffen, dass sie 10 Euro günstiger wird.

Nintendo Switch oder Switch OLED?

Viele dürften sich die Frage stellen, ob sich der Kauf der alten Switch überhaupt noch lohnt, jetzt wo es die Switch OLED gibt. Man muss sich im Endeffekt die Frage stellen, ob man mehr am Fernseher zockt oder eher mobil. Mobil ist das OLED-Display natürlich ein Traum, während der Unterschied im Dock kaum vorhanden ist. Nintendo hat die Konsole nämlich technisch sonst kaum aufgerüstet. Zockt ihr also gern am großen TV, dann reicht auch die bisherige Generation. Die Verfügbarkeit der Nintendo Switch OLED ist zudem sehr schlecht.