Die Lautsprecher der Symfonisk-Reihe von Ikea arbeiten mit Technik von Sonos: Sie werden per WLAN angesteuert und lassen sich zu einem Multiroom-System kombinieren. Aktuell sind bestimmte Modelle im Angebot.

Ikea-Regallautsprecher: 20 Euro Ersparnis pro Stück

Der Symfonisk-WLAN-Regallautsprecher (2. Generation) kostet normalerweise 129 Euro (Bildquelle: Ikea)

Ein günstiger Einstieg in die Sonos-Welt: Der Symfonisk-Regallautsprecher der zweiten Generation ist bei Ikea derzeit für 109 Euro pro Stück im Angebot (bei Ikea anschauen). Zuletzt waren noch 129 Euro pro Stück fällig. Aus klangtechnischer Sicht empfiehlt sich ein Stereo-Setup, das aus zwei Exemplaren besteht: Ein Lautsprecher links, einer rechts. So lassen sich satte 40 Euro zum regulären Preis sparen. Der quaderförmige Speaker ist in den Farbvarianten Schwarz und Weiß erhältlich.

Bilderrahmen-Lautsprecher: 30 Euro Rabatt (nur Ikea Family)

Der dezente Symfonisk-Bilderrahmen-Lautsprecher kostet normalerweise 179 Euro (Bildquelle: Ikea)

Ikea-Family-Angebot: Der beliebte „Rahmen mit WiFi-Speaker“ ist für Ikea-Family-Mitglieder reduziert, hier werden nur 149 Euro pro Stück aufgerufen (bei Ikea anschauen). Der Preis beträgt regulär 179 Euro.

Auf den ersten Blick sieht dieses Modell nicht wie ein Speaker oder überhaupt wie ein technisches Gerät aus. Der Lautsprecher ist geschickt unter der „Leinwand“ integriert – und trotz der flachen Bauweise klanglich nicht zu verachten. Es ist auch eine schwarze Variante zum Angebotspreis erhältlich. Das Angebot gilt laut Ikea vom 01. Juli 2022 bis 31. Juli 2022 oder solange der Vorrat reicht.

Was macht die Symfonisk-Lautsprecher so beliebt?

Für die Symfonisk-Speaker hat sich Ikea mit dem kalifornischen Premium-Audio-Hersteller Sonos zusammengetan. So steckt in den Symfonisk-Boxen fortschrittliche Sonos-Technik: Die Lautsprecher lassen sich per WLAN zu Stereo-Paaren oder gar Surround-Setups kombinieren, die Musik wird über das heimische Netzwerk übertragen. Die Steuerung erfolgt über eine hochgelobte App, die – auch unserer Einschätzung nach – die Messlatte in der Branche darstellt: So leicht zu bedienen und so betriebssicher wie Sonos sind nicht alle Multiroom-Lautsprecher-Systeme. Apple-Nutzerinnen und -Nutzer freuen sich zudem über Airplay 2: Damit lassen sich Songs vom iPhone oder iPad aus per WiFi auf den Symfonisk-Lautsprecher streamen.

Sonos Roam (Bildquelle: GIGA)

Da Sonos-Produkte zu einer gehobenen Preisklasse gehören (z. B. der kleine Sonos Roam für 169 Euro bei MediaMarkt), stellt die Symfonsik-Reihe von Ikea einen preiswerten Einstieg in das Sonos-System dar. Ein späteres Erweitern beziehungsweise Aufrüsten mit weiteren Sonos-Lautsprechern ist danach problemlos möglich – ohne aufwendigen Systemwechsel.

Warum Ikea ausgerechnet jetzt die Preise für Symfonisk für kurze Zeit senkt, darüber darf spekuliert werden. Gut möglich ist, dass der Amazon Prime Day 2022 als wichtiges Rabatt-Spektakel hier einen Impuls gesetzt hat.

