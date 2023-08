Intel Gaming Days bei MediaMarkt: Gaming-Notebooks zu Knallerpreisen

MediaMarkt hat eine neue Aktion gestartet, bei der eine Fülle von Gaming-Notebooks zu Schnäppchenpreisen angeboten wird. Wir haben uns die Angebote sorgfältig angeschaut, Preise miteinander verglichen und verraten euch, welche Deals sich lohnen.

MediaMarkt: Intel Gaming Days im Preis-Check

Zur diesjährigen großen deutschen Gaming-Messe in Köln hat MediaMarkt eine passende Aktion aufgelegt. Nur bis 30.08.2023 habt ihr Zeit, bei der Aktion „Intel Gaming Days“ zuzuschlagen (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Egal ob Asus, Acer oder Razer – es winken Gaming-Notebook-Schnäppchen von zahlreichen Herstellern und mit unterschiedlichen Ausstattungen. Jedoch haben alle Modelle eins gemeinsam: Einen verbauten Intel-Prozessor. Zudem ist der Versand kostenlos. Beliebte Produkte können vorzeitig ausverkauft sein, bei Interesse solltet ihr also nicht allzu lange zögern.



Gut zu wissen: MediaMarkt bietet unter dem Namen „myMediaMarkt“ ein Bonusprogramm an. Mit jedem Kauf sammelt ihr Punkte, die wiederum in Einkaufsgutscheine eingetauscht werden können. Da die Mitgliedschaft komplett kostenlos ist, lohnt sie sich für wiederkehrende Käufer durchaus.

MediaMarkt Intel Gaming Days: Die 4 besten Deals

Wir haben die Angebote zur Gamescom 2023 genauestens unter die Lupe genommen und präsentieren euch folgend die vier Besten.

Asus TUF Gaming F15 (FX506HC-HN115W) Gaming Notebook mit 15,6 Zoll Display, Intel Core i5 Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD und NVIDIA GeForce RTX 3050 Grafikkarte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2023 15:18 Uhr

Acer Nitro 5 (AN515-57-57SB) Statt 1.199 Euro UVP: Gaming Notebook mit 15,6 Zoll Display, Intel Core i5 Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060, 144 Hz & RGB Tastaturbeleuchtung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2023 15:18 Uhr

Asus Rog Flow Z13 (GZ301ZC-LD027W) Statt 1.899 Euro UVP: Convertible-Notebook mit 13,4-Zoll-Touchscreen, Intel Core i7 Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD und GeForce RTX 3050 Grafikkarte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2023 15:51 Uhr

Razer Blade 15 Statt 3249,99 Euro UVP: Gaming Notebook mit 15-Zoll-Display, Intel Core i7 Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2023 15:23 Uhr

MediaMarkt & Saturn: So spart ihr noch mehr

Die Elektronikfachmärkte MediaMarkt und Saturn zählen wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt bzw. Saturn Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp.

