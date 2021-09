Endlich wurden die neuen iPhones vorgestellt. Die Vorbestellungen sind ab Freitag, den 17. September, möglich. Wie jedes Jahr in der „heißen“ Vorbesteller-Phase, stellt sich auch beim iPhone 13 die Frage nach den Lieferzeiten.

GIGA gibt euch einen Überblick, wann ihr nach der Vorbestellung mit einer Lieferung eures neuen iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max rechnen könnt und wie die Verfügbarkeiten im „Apple Store“ sowie bei den verschiedenen Händlern aussehen.

Um das neue iPhone 13, iPhone 13 mini oder iPhone 13 Pro / Pro Max möglichst zu früh zu bekommen, solltet ihr es rechtzeitig vorbestellen. Das ist hier möglich:

Ab wann ist das iPhone 13 verfügbar?

Anders als im Vorjahr, starten die Vorbestellungen 2021 für alle neuen iPhones gleichzeitig.

Noch gibt es keine genauen Angaben darüber, wie lange man nach dem Verkaufsstart auf sein neues iPhone warten muss. Die ersten Auslieferungen sollen eine Woche nach dem Start der Vorbesteller-Phase, also ab dem 24.09. beginnen. Das gilt vor allem für Käufer, die direkt bei Apple zugeschlagen haben. Vor Freitag dürften die Wenigsten ihr neues iPhone 13 in Empfang nehmen.

Es ist davon auszugehen, dass die Lieferdauer steigt, je später die Bestellung getätigt wird, schließlich ist auch beim iPhone 13 mit seinen Geschwistermodellen wieder mit einer weltweit millionenfachen Nachfrage zu rechnen. Ihr solltet also nicht zu lange mit einer Bestellung zögern, wenn ihr das iPhone 13 zeitnah erhalten wollt. Beim letztjährigen Modell mussten einige Interessenten, die kurz nach dem Verkaufsstart zugeschlagen haben, bis zum Beginn dieses Jahres warten, bis sie das iPhone endlich in den Händen halten konnten.

Lieferbeginn frühestens nächste Woche

Apple gibt den 24. September als Auslieferungsdatum für das iPhone 13 an. An diesem Termin könnten auch die ersten Geräte in den „Apple Stores“ vor Ort liegen., allerdings ist noch unklar, ob und vor allem wie viele iPhone-13-Geräte an die Geschäfte geliefert werden. Die ersten glücklichen Besteller sollten das Gerät dann also vermutlich spätestens am Samstag, den 25. September, einschalten können. In der Übersicht findet ihr die gesammelten iPhone-13-Lieferzeiten für die großen Händler in Deutschland (Stand: 17.09.2021). In der Liste finden sich die Angaben sowohl für Hardware-Only- als auch Vertragsangebote:

Aufgrund der hohen Nachfrage solltet ihr damit rechnen, dass das iPhone 13 frühestens im Oktober oder gar November ausgeliefert werden wird. Ein Engpass wie bei der PlayStation 5 ist zwar nicht zu befürchten, allerdings gab Tim Cook bereits bekannt, dass der anhaltende Chip-Mangel auch Apple trifft und sich somit auf die Verfügbarkeit der iPhone-13-Modelle auswirken dürfte.

