Apple hat im September 2022 mit dem iPhone 14 die nächste iPhone-Generation vorgestellt. Mittlerweile sind die neuen Geräte sowohl ohne Tarif als auch mit Handyvertrag bei Apple und bei vielen weiteren Händlern im Angebot. Wir haben die besten Deals für euch zusammengestellt.

iPhone 14 mit Rabatt kaufen: die besten Angebote

Das iPhone 14 ist da: Apple hat die neueste iPhone-Generation vorgestellt, die wieder aus insgesamt vier Geräten besteht: dem iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Alle Smartphones bis auf das iPhone 14 Plus sind ab dem 16. September im Handel erhältlich. Das iPhone 14 Plus folgte dann am 7. Oktober.

Wollt ihr euer iPhone 14 direkt günstiger bestellen, so könnt ihr bei eBay bereits mit Rabatt zum UVP beim iPhone 14 und iPhone 14 Plus zuschlagen:

Apple iPhone 14 (128GB) – Mitternacht Schwarz Statt 999 Euro UVP: Smartphone mit 6,1 Zoll Super Retina XDR Display und A15 Bionic Chip. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.10.2022 13:53 Uhr

Apple iPhone 14 Plus (128GB) – Mitternacht Schwarz Statt 1149 Euro UVP: Smartphone mit 6,7 Zoll Super Retina XDR Display und A15 Bionic Chip. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.10.2022 13:49 Uhr

Falls ihr das iPhone 14 lieber mit einem Handytarif bestellen wollt, findet ihr in diesem Artikel weiter unten ebenfalls die passenden Angebote.

iPhone 14 kaufen: Übersicht der Modelle und Preise

Das iPhone 14 gibt es 2022 wieder in vier unterschiedlichen Versionen, die in bis zu vier Speicherplatz-Varianten erhältlich sind. Welche Modelle es gibt – und wie viel sie kosten – schlüsselt die folgende Tabelle auf:

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB iPhone 14 999 Euro 1.129 Euro 1.389 Euro - iPhone 14 Plus 1.149 Euro 1.279 Euro 1.539 Euro - iPhone 14 Pro 1.299 Euro 1.429 Euro 1.689 Euro 1.949 Euro iPhone 14 Pro Max 1.449 Euro 1.579 Euro 1.839 Euro 2.099 Euro

Viele große Händler wie Saturn listen das iPhone 14 in sämtlichen Varianten (Angebot bei Saturn ansehen). Auch bei Amazon, MediaMarkt und Co. könnt ihr das iPhone 14 bestellen. Preislich gibt es zwischen den einzelnen Angeboten am Anfang (noch) keinen Unterschied. Achten solltet ihr vor allem auf die angegebenen Lieferzeiten, denn einige Modelle des iPhone 14 sind beliebter als andere – auf sie müsst ihr mitunter mehrere Wochen bis zur Auslieferung warten.

iPhone 14 mit Vertrag bestellen

Als Alternative zum Einzelkauf des Smartphones (zu dem ihr dann noch einen passenden Handytarif benötigt) gibt es wie immer auch die Möglichkeit, das iPhone 14 direkt zusammen mit einem Vertrag zu bestellen: Bei der Telekom könnt ihr euch beispielsweise euer iPhone 14 direkt sichern (Angebot bei der Telekom ansehen). Entsprechende Angebote gibt es auch schon bei den anderen großen Netzbetreibern o2 und Vodafone. Aber auch Drittanbieter haben das neue iPhone bereits zum Bestellen im Angebot und schnüren damit unterschiedlichste Bundles. Wir haben die besten Deals für euch zusammengefasst.

Apple iPhone 14 mit Green 5G bei MediaMarkt

Tarif: 30 GB 5G-Datenvolumen (max. 150 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im Vodafone -Netz

(max. 150 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im -Netz 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 44,99 Euro im Monat, einmalig 199,99 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versand) = 1.318,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten 50 Euro Wechselbonus

Aktueller Online-Bestpreis für Apple iPhone 14 128 GB: 899 Euro

Effektive Tarifkosten: 1.318,75 Euro - 50 Euro - 899 Euro = 369,75 Euro (entspricht 10,41 Euro im Monat)

Apple iPhone 14 mit o2 Free Unlimited Max bei Sparhandy

Tarif: Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (max. 500 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2 -Netz

(max. 500 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im -Netz 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 59,99 Euro im Monat, einmalig 4,95 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versand) = 1.484,70 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten 100 Euro Wechselbonus (bei Rufnummernmitnahme)

(bei Rufnummernmitnahme) Aktueller Online-Bestpreis für Apple iPhone 14 128 GB: 899 Euro

Effektive Tarifkosten: 1.484,70 Euro - 100 Euro - 899 Euro = 485,70 Euro (entspricht 20,24 Euro im Monat)

Apple iPhone 14 Plus mit o2 Free Unlimited Max bei Sparhandy

Tarif: Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (max. 500 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2 -Netz

(max. 500 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im -Netz 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 59,99 Euro im Monat, einmalig 168,99 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versand) = 1.608,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten 100 Euro Wechselbonus (bei Rufnummernmitnahme)

(bei Rufnummernmitnahme) Aktueller Online-Bestpreis für Apple iPhone 14 Plus 128 GB: 1.099 Euro

Effektive Tarifkosten: 1.608,75 Euro - 1.099 Euro -100 Euro = 409,75 Euro (entspricht 17,07 Euro im Monat)

Apple iPhone 14 Pro mit o2 Free Unlimited Max bei MediaMarkt

Tarif: Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (max. 500 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2 -Netz

(max. 500 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im -Netz 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 64,99 Euro im Monat, einmalig 288,99 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versand) = 1.848,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten 100 Euro Wechselbonus (bei Rufnummernmitnahme)

(bei Rufnummernmitnahme) Aktueller Online-Bestpreis für Apple iPhone 14 Pro 128 GB: 1.299 Euro

Effektive Tarifkosten: 1.848,75 Euro - 100 Euro - 1.299 Euro = 449,75 Euro (entspricht 18,74 Euro im Monat)

Apple iPhone 14 Pro Max mit Free Unlimited Max bei Saturn

Tarif: Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (max. 500 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2 -Netz

(max. 500 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im -Netz 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 69,99 Euro im Monat, einmalig 249 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versand) = 1.968,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten 100 Euro Wechselbonus (bei Rufnummernmitnahme)

(bei Rufnummernmitnahme) Aktueller Online-Bestpreis für Apple iPhone 14 Pro Max 128 GB: 1.449 Euro

Effektive Tarifkosten: 1.968,75 Euro - 100 Euro - 1.449 Euro = 419,75 Euro (entspricht 17,49 Euro im Monat)

Falls euch die neuen iPhones zu teuer sind, empfehlen wir euch dieses starke Angebot für gebrauchte iPhone 13 bei Rebuy:



Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.