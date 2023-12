Jackery verkauft Powerstation mit dickem Akku günstig wie nie – dieser Code macht’s möglich

Bei Jackery läuft gerade ein spannender Weihnachts-Sale. Zudem hat der führende Anbieter von Solargeneratoren einen exklusiven Gutscheincode für euch rausgehauen. Damit bekommt ihr 15 Prozent Rabatt auf ausgewählte Powerstations. Mit dabei ist auch die Jackery Explorer 1000 Plus, die es erstmals mit Rabatt gibt.

Wer auf der Suche nach einer leistungsstarken Powerstation oder einem Solargenerator ist, sollte derzeit bei Jackery, einem führenden Hersteller dieser Produkte, vorbeischauen. Dort erhaltet ihr mit dem exklusiven Gutscheincode „Stroeer1000“ 15 Prozent Rabatt auf nahezu das komplette Sortiment. So bekommt ihr zum Beispiel den Jackery Explorer 1000 Plus für 1.104,15 Euro statt 1.299 Euro inklusive Versand (Angebot bei Jackery ansehen). Der Preisvergleich zeigt: So günstig war die neue Powerstation bisher noch nie erhältlich. Ihr solltet euch jedoch ranhalten, denn die Aktion gilt nur bis zum 30. Dezember 2023.

Alternativ könnt ihr auch bei Amazon mit dem identischen Gutscheincode zuschlagen:

Der Jackery Explorer 1000 Plus ist ein tragbarer Solargenerator, der speziell für den Einsatz in abgelegenen Gebieten entwickelt wurde. Mit seiner hohen Kapazität von 1.264 Wattstunden und der Möglichkeit, ihn über Solarenergie oder eine Steckdose aufzuladen, ist er eine gute Lösung, um elektronische Geräte mit bis zu 2000 Watt beim Camping, im Wohnmobil oder in Notfällen mit Strom zu versorgen. Zudem sind moderne LiFePO4-Akkus verbaut. Diese bieten im Vergleich zu normalen Lithium-Ionen-Zellen eine höhere Sicherheit, eine längere Lebensdauer und eine stabilere Spannungsentladung.

Mit einem Gewicht von 10 kg ist das Modell zwar nicht besonders leicht, lässt sich aber dank des großen Tragegriffs gut transportieren. Was den Explorer 1000 Plus aber wirklich auszeichnet, ist seine Vielseitigkeit. Das Gerät verfügt über verschiedene Anschlüsse, darunter zwei USB-A- und zwei USB-C-Anschlüsse, einen 12-Volt-Anschluss und zwei Schuko-Steckdosen. Das bedeutet, dass ihr mehrere Geräte gleichzeitig aufladen könnt, egal ob Smartphone, Tablet, Laptop, Kamera, Minikühlschrank oder sogar ein kleines Elektrowerkzeug. Egal, welche elektronischen Begleiter ihr dabei habt, der Explorer 1000 Plus hält euch mit Strom versorgt.

Ein weiteres wesentliches Merkmal des Jackery Explorer 1000 Plus ist seine Schnellladefähigkeit. Dank modernster Technologie kann der Solargenerator mit dem mitgelieferten Ladegerät in nur etwa 5,5 Stunden komplett aufgeladen werden. Wer sich für das Aufladen mit Solarenergie entscheidet, benötigt die optional erhältlichen Solarmodule von Jackery. So kann der Explorer 1000 Plus tagsüber aufgeladen und die Energie nachts genutzt werden, ohne auf eine externe Stromquelle angewiesen zu sein.