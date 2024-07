4,49 Euro auf Steam: Tiefpreis für eines der besten Survival-Strategie-Spiele

Es ist schlicht eines der besten Aufbauspiele der letzten Jahre: Frostpunk überzeugt mit seiner einzigartigen Mischung aus Survival und Aufbaustrategie – für den Preis von 4,49 Euro sollte es einfach jeder einmal ausprobieren.

Frostpunk ist ein apokalyptisches Strategie-Highlight, in dem nicht nur eure taktischen Fähigkeiten, sondern auch eure moralischen Grundsätze auf eine harte Probe gestellt werden. Das Survival-Spiel hat seit seinem Release auf Steam 2018 eine treue Fan-Gemeinde aufgebaut und ist aktuell für gerade einmal 4,49 Euro auf der Plattform zu haben.

Frostpunk: Survival-Strategie-Hit stark auf Steam reduziert

In der Welt von Frostpunk führt eine plötzliche Eiszeit dazu, dass ihr die Kontrolle über die letzte Stadt auf Erden übernehmt und das Überleben der Bewohner innerhalb eines Kraters sichern müsst – allerdings müsst ihr dafür schwere Opfer bringen und an jeder Ecke schmerzhafte Entscheidungen treffen, denn eure neue lebensfeindliche Umgebung kennt keine Gnade. Ihr müsst eure Arbeitskraft clever einteilen, Essen rationieren und das Leid einiger Menschen gegen das Wohl der Gesellschaft abwägen.

Schaut euch hier den offiziellen Launch-Trailer zu Frostpunk an:

Auf Steam hat das Survival-Game eine sehr positive Bewertung bei über 73.000 abgegebenen User-Stimmen. Auch in unserem Test konnte Frostpunk mit einer starken Wertung voll überzeugen. Wenn ihr auf die erbarmungslose Herausforderung Lust habt, könnt ihr euch Frostpunk aktuell für nur 4,49 Euro statt 29,99 Euro auf Steam sichern und somit 85 Prozent sparen. Das Angebot gilt noch bis zum 7. August 2024.

Frostpunk 11 bit studios

Steam-Charts: Multiplayer-Shooter weiter vorne

Auch mit dem Rabatt reicht es für Frostpunk momentan nicht für die Top 10 der Steam-Bestseller-Charts – die Konkurrenz ist dort derzeit schlicht zu stark. Ganz vorne ballert sich weiter The First Descendant den Weg frei, während der asymmetrische Fan-Liebling Dead By Daylight direkt darunter folgt – ein neuer DLC ist der Grund dafür.

Auf Steam ist derzeit Vorsicht angesagt – Betrüger versuchen mit Fake-Angeboten an das schnelle Geld zu kommen:

