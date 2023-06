Ein neuer Horrorfilm wird dafür sorgen, dass ihr nachts nicht mehr schlafen könnt. Wann ihr diesen streamen könnt, erfahrt ihr hier.

Ab Mittwoch, dem 28. Juni 2023, habt ihr die Möglichkeit, den australischen Gruselfilm „Run Rabbit Run“ auf Netflix anzusehen. Der Film handelt von Sarah (Sarah Snook), einer alleinerziehenden Mutter, deren Tochter (Lily LaTorre) merkwürdiges Verhalten aufweist. Plötzlich hat sie Erinnerungen an Sarahs verschwundene Schwester. Sarah wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Kann sie sich und ihre Tochter beschützen?

Ihr steht auf Grusel? Dann haben wir hier die elf gruseligsten Filme für euch in einem Video:

Eigentlich war „Run Rabbit Run“ anders geplant

Eigentlich war geplant, dass Schauspielerin Elisabeth Moss die Rolle der Mutter Sarah spielen würde. Doch aufgrund von Terminproblemen musste sie absagen (laut Deadline). Stattdessen wurde sie von der Darstellerin Sarah Snook ersetzt, bekannt aus der Serie „Succession“. Snook erhielt eine Emmy-Nominierung und bekam seit dem auch Rollen in anderen Filmen angeboten. Neben Shia LaBeouf war sie 2020 in „Pieces of a Woman“ zu sehen und neben Seth Rogan in „An American Pickle“. In „Run Rabbit Run“ dürfen wir eine andere Facette der Schauspielerin zu erleben. Die Zukunft sieht ebenfalls vielversprechend aus: Im Juli 2023 wird der Apple Original Film „The Beanie Bubble“ veröffentlicht.

Ist „Run Rabbit Run“ sehenswert?

Die ersten Bewertungen zu „Run Rabbit Run“ konnten schon von denjenigen abgegeben werden, die den Film bereits vorab gesehen haben. Durchschnittliche Bewertungen gibt es auf IMDb: Der Film erhält 5,8 Sterne. Auf Rotten Tomatoes erreicht der Film nur 37%. Ab dem 28. Juni 2023 habt ihr selbst die Möglichkeit den Film auf Netflix zu streamen.

Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.

