Kampf der Realitystars 2024: Teilnehmer, Sendetermine & wer ist raus?

Es geht in die fünfte Runde Kampf der Realitystars. 23 Promis stellen sich den Herausforderungen. Wer kann sich in diesem Jahr den Sieg holen?



Seit vier Jahren begeistert die Sendung Kampf der Realitystars auf RTLZWEI ihr Publikum Trash-Unterhaltung der etwas anderen Art. In der diesjährigen Ausgabe erwartet die Fans eine Gruppe von 23 Promis aus der Welt des Fernsehens und der sozialen Medien. Sie werden herausgefordert, in diversen Wettbewerben sowohl ihren Teamgeist als auch ihre Entschlossenheit und Stärke zu demonstrieren. Es bleibt spannend, welche der bekannten Gesichter die Herausforderungen in der idyllischen Umgebung meistern und am Ende die beeindruckende Summe von 50.000 Euro gewinnen wird. Ab dem 10. April 2024 könnt ihr jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTLZWEI dabei zu sein oder die Sendung schon vorab im Streaming-Abo auf RTL+ sehen.

Wer muss die Show nach Folge 2 verlassen?

Bei der zweiten „Stunde der Wahrheit“ musste wieder ein Promi die idyllische Kulisse des Starstrands in Thailand verlassen. Valencia Stöhr, die sich selbst als „leidenschaftliche Millionärin und Angehörige der High Society“ beschreibt, wurde diesmal von den beiden Neuzugängen, Jenny Elvers und Aleksandar Petrovic, herausgewählt. Zuvor hatten Maurice Dziwak, Tanja Tischewitsch und Ben Tewaag Erfolg beim Sichern ihrer Plätze gehabt. Beim Abschied prognostizierte sie ihren Mitstreitern eine triste Zukunft ohne ihre Anwesenheit und zeigte sich dabei deutlich bestürzt.

Diese Promis nehmen an der diesjährigen Staffel teil

So war die erste Folge Kampf der Realitystars 2024

In den frühen Morgenstunden rüttelte Drill Instructor Keno Veith seine Mitbewohner auf eine recht unangenehme Art und Weise aus dem Schlaf. Gleichzeitig nutzte Calvin Kleinen die Gelegenheit, sich mit Elsa Latifaj für eine gemütliche Kuschelstunde zusammenzufinden, was sie trotz Behauptungen, sie habe einen Freund, nicht abzulehnen schien. Kurz darauf kamen zwei neue Gesichter am Starstrand an: Jenny Elvers traf als Erste ein, gefolgt von Aleksandar Petrovic, sehr zum Missfallen von Maurice Dziwak. Immerhin waren die beiden Kontrahenten im Sommerhaus gewesen. Ben Tewaag und Kevin Schäfer begrüßten die Ankunft von Jenny Elvers als echten Gewinn für den Promi-Kreis, während Dziwak bereits über die Anwesenheit des „maskulinen Mannes“ entsetzt war. Latifaj sicherte Dziwak im Vorhinein ihre Unterstützung zu und kritisierte Petrovic als egozentrisch. Cecilia Asoro konnte ihre Freude über den nahenden Streit zwischen den beiden nicht verstecken. Schäfer verglich das Aufeinandertreffen der Rivalen mit einer Szene aus „Kill Bill“, doch zunächst gab es einen respektvollen Handschlag zwischen ihnen.

Das erste Bestrafungsspiel des Tages, genannt „Der große Sala-Ball“, sah vier Teams aus je drei Personen, die in riesigen Plastikbällen versteckt, gegeneinander antraten. Ziel war es, dem Gegner so viele Wimpel wie möglich abzunehmen, die anschließend nach ihrer Orthografie als korrekt oder inkorrekt bewertet wurden. Ein besonders heftiger Zweikampf zwischen Petrovic und Dziwak endete für Letzteren mit einem Schwächeanfall aufgrund mangelnder Ausdauer, woraufhin das Team von Asoro, Schäfer und Veith als Sieger hervorging. Die Verlierer erwartete eine endlose Sektzeremonie in der „Chef-Etage“, wo sie bei jeder Musiknote zusammenkommen und anstoßen mussten, bis es Zeit war zu schlafen.

Am nächsten Morgen erhielten die Einwohner der Sala eine Mitteilung von „Starblitz“: Es war Zeit für die „Wand der Wahrheit“. Hier mussten sie bewerten, welcher Reality-Star gemäß einer Zuschauerumfrage den negativsten Ruf besaß. Übereinstimmend wählten die Prominenten Veith als denjenigen mit dem besten Image und Petrovic, der als der mit dem schlechtesten Ruf galt, entsprechend der Publikumswahl. Als Teil seiner Buße musste Petrovic für den Rest des Tages eine lebensgroße Kartonfigur seiner Ex-Partnerin Christina Dimitriou tragen und zudem eine auffällige goldene Kette im Stil von Thomas Anders umlegen. Widerwillig und mit sichtbarem Unbehagen fügte sich Petrovic dieser Vorgabe.

Zugleich wurde ein neues Spiel, das „Un-Glücksrad“, eingeführt. Dabei setzten die Stars zwei Mitstreiter auf bestimmte Felder des berühmten Rades, um entweder Schutz zu erlangen oder ein Sicherheitsticket zu riskieren. Das Rad stoppte bei Dziwak und Valencia Stöhr, die anschließend schriftlich über ihren Gewinn oder Verlust informiert wurden. Während Dziwak ein Sicherheitsticket gewann, büßte Stöhr ihre Schutzmöglichkeit im nächsten Spiel ein. In einer Rückblende sah man, wie Kleinen und Latifaj in zusammengerückten Betten die Nacht verbrachten und sich sehr nahe kamen. Latifaj gestand, einen Fehler gemacht zu haben und machte in einem emotionalen Interview vor der Kamera mit ihrem Freund Schluss, nachdem sie von Theresia Fischer, der selbsternannten „Mental Coach“, beraten wurde. Über diese Entwicklung freute sich Kleinen, während Dziwak sich in die Angelegenheit einmischte und kritisierte, Latifaj hätte ihr Ansehen verloren. Nach einem kurzen Austausch zwischen Kleinen und Dziwak, legte Veith schließlich ein Machtwort ein und beendete die hitzige Debatte.

Das mit großer Spannung erwartete Safety-Spiel wurde erneut von „Starblitz“ in die Sala gebracht. In Paaren, mit Ausnahme von Dziwak und Stöhr, mussten die Promis ihr Wissen über verschiedene globale Ereignisse in einer Herausforderung mit dem Titel „Lange Geschichte“ demonstrieren. Dabei galt es, 23 historische Ereignisse korrekt auf einem Zeitstrahl zu platzieren. Tanja Tischewitsch und Tewaag konnten mit 16 korrekten Zuordnungen und einem begehrten Safety-Ticket triumphieren und waren damit für die nächste Nominierungsrunde sicher neben Dziwak. Asoro und Latifaj erzielten hingegen mit nur sieben korrekten Antworten das niedrigste Ergebnis.

Diese Promis mussten die Sendung bereits verlassen

