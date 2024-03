Temptation Island 2024: Paare, Start-Termin und Sendezeiten

In der sechsten Auflage von „Temptation Island“ wagen vier Paare den ultimativen Treuetest. Hier erfahrt ihr mehr über die Paare, den Starttermin und die Sendezeiten.

Es ist wieder so weit: Erneut begeben sich mutige Paare ins Paradies und wagen den ultimativen Treuetest. Wer wird der Versuchung widerstehen, wer wird ihr erliegen? Bereits in der fünften Staffel ging es heiß her. Für Aufsehen sorgte vor allem das Wiedersehen nach der Show, aber auch der Fremdgeh-Eklat von Nico Legat. Der Rality-TV-Star betrog seine damalige Freundin Sarah Liebich nach mehr als einem Jahr Beziehung vor laufender Kamera mit Verführerin Siria Longo. Manche Fans vertreten inzwischen die Meinung, dass die vergangene Staffel, was Skandale angeht, nicht mehr getoppt werden kann. Ob das stimmt? Das werden die geneigten Zuschauer*innen sehr bald herausfinden!

Nicht nur Nicos Betrug war ein krasser Augenblick für Reality-Fans. Im deutschen Fernsehen gab es schon zahlreiche Momente, die wohl so manche Zuschauer*innen schockierten.



Reality TV vom Feinsten! Die 3 krassesten Momente im deutschen Fernsehen

Welches Konzept hat „Temptation Island“

In der Reality-Show „Temptation Island“ verbringen vier Paare jeweils getrennt voneinander zwei Wochen in traumhaften Villen. Sie dürfen in dieser Zeit keinerlei Kontakt miteinander aufnehmen und sind permanent von Verführer*innen umgeben. In gemeinsamen Challenges baut sich zwangsläufig Körperkontakt auf, wobei Kameras rund um die Uhr (fast) alles festhalten. Als ob das noch nicht reicht, sind die regelmäßig anstehenden Lagerfeuer eine zusätzliche Herausforderung. Denn dort bekommen die Verliebten Bilder ihrer besseren Hälfte gezeigt. Am Ende müssen sich die Vergebenen reflektieren und herausfinden, ob sie der Versuchung wiederstanden haben.



Wann startet die 6. Staffel von „Temptation Island“ ?

Wie gehabt findet die nächste Ausgabe von „Temptation Island“ in Kroatien statt. Nach Beendigung der Dreharbeiten hat RTL nun den Starttermin für die sechste Staffel angekündigt: Ab Donnerstag, den 21. März 2024, laufen 12 neue Episoden auf RTL+.

Welche Sendetermine hat die neue „Temptation Island“-Staffel?

Die Sendetermine der 6. „Temptation Island“-Staffel lauten wie folgt:

Folge 1: 21. März 2024, RTL+

Folge 2: 28. März 2024, RTL+

Folge 3: 4. April 2024, RTL+

Folge 4: 11. April 2024, RTL+

Folge 5: 18. April 2024, RTL+

Folge 6: 25. April 2024, RTL+

Folge 7: 2. Mai 2024, RTL+

Folge 8: 9. Mai 2024, RTL+

Folge 9: 16. Mai 2024, RTL+

Folge 10: 23. Mai 2024, RTL+

Folge 11: 30. Mai 2024, RTL+

Folge 12: 6. Juni 2024, RTL+

Wiedersehens-Show: 13. Juni 2024, RTL+

Welche Paare nehmen an „Temptation Island“ teil?

Auch in der aktuellen Staffel stellen sich erneut vier Pärchen dem ultimativen Treuetest auf der Insel:

Mit dabei sind Laura (26) und Phil (33) aus Brandenburg. Beide sind zwar seit acht Jahren fest zusammen, haben allerdings Vertrauensprobleme, wenn sie getrennt voneinander Party machen. Für sie ist „Temptation Island“ der ultimative Treuetest, ehe sie Nägel mit Köpfen machen und heiraten wollen.

aus Brandenburg. Beide sind zwar seit acht Jahren fest zusammen, haben allerdings Vertrauensprobleme, wenn sie getrennt voneinander Party machen. Für sie ist „Temptation Island“ der ultimative Treuetest, ehe sie Nägel mit Köpfen machen und heiraten wollen. Ein weiteres Paar kommt aus München. Marie (24) und Tammo (32) sind verlobt, seit drei Jahren in einer Beziehung und arbeiten sogar als Influencer beruflich zusammen. Beide wollen sich in der Show vergnügen, dabei jedoch nicht ihre Beziehung aufs Spiel setzen. Ob das gut geht?



sind verlobt, seit drei Jahren in einer Beziehung und arbeiten sogar als Influencer beruflich zusammen. Beide wollen sich in der Show vergnügen, dabei jedoch nicht ihre Beziehung aufs Spiel setzen. Ob das gut geht? Ebenfalls aus der bayerischen Metropole kommen Josh (31) und Nasrin (31) . Trash-TV-Fans dürften die beiden aus der ersten Staffel „Make love, fake love“ kennen. Nach Joshs spontanen Umzug nach Innsbruck stellt seine Partnerin allerdings ihre gemeinsame Beziehung in Frage.



. Trash-TV-Fans dürften die beiden aus der ersten Staffel „Make love, fake love“ kennen. Nach Joshs spontanen Umzug nach Innsbruck stellt seine Partnerin allerdings ihre gemeinsame Beziehung in Frage. Auch bei Vivien (24) und Mou (24) aus Göttingen stehen Vertrauensprobleme im Raum. Mou lässt sich bei Partys gerne gehen und soll wohl schon mit anderen Frauen geliebäugelt haben. Im nüchternen Zustand streitet der Vergebene jedoch alles ab, sodass seine Partnerin nicht mehr weiß, was sie glauben soll. Ob sie durch „Temptation Island“ Klarheit bekommt?



