Make Love, Fake Love 2024: Wer ist vergeben?

Im Dating-Format „Make Love, Fake Love“ geht es heiß her. Es sind Singles und Vergebene dabei. Wer von ihnen vergeben ist, erfahrt ihr hier.



Im Jahr 2023 lancierte RTL das Dating-Format „Make Love, Fake Love“, bei dem auch Yeliz Koc, bekannt als Gewinnerin von „Promi Big Brother“, teilnahm. Sie fand während der Show in Jannik Kontalis eine neue Liebe, doch die Beziehung hielt nicht an. Nun betritt mit Antonia Hemmer, die dem Publikum aus „Bauer sucht Frau“ und „Kampf der Reality-Stars“ bekannt sein dürfte, die Bühne von „Make Love, Fake Love“, um ihr Glück in der Liebe zu suchen. Die 23-jährige Influencerin aus Hannover/Bamberg steht zum ersten Mal im Zentrum einer Show und ist auf der Suche nach der Liebe, wobei sie unterscheiden muss, welche Männer wirklich Single sind. Hemmer, die ihre Teilnahme an der Show als persönlichen Triumph sieht, äußerte sich positiv über ihre Erfahrung und betonte, es sei eine Bestätigung für sie, dass alle Männer sich ausschließlich mit ihr auseinandersetzen. Sie hat auch klare Vorstellungen von ihrem idealen Partner: Er sollte Humor besitzen, intelligent und respektvoll sein. Außerdem wünscht sie sich Loyalität und sein Leben sollte nicht um sein Smartphone kreisen.

Das Konzept von „Make Love, Fake Love“

In der Reality-Show „Make Love, Fake Love" befinden sich Männer im Wettstreit um die Gunst einer einzigen Dame. Gemeinsam mit ihr leben sie in einer luxuriösen Villa, in der Hoffnung, sie für sich zu gewinnen. Ein interessanter Twist dabei ist, dass einige der Teilnehmer bereits in Beziehungen sind. Diese vergebenen Männer müssen während der Show in einer separaten Villa von ihren Partnerinnen leben, die gezwungen sind zuzusehen, wie ihre Männer der begehrten Single-Frau näherkommen. Die Herausforderung für diese Männer besteht darin, sowohl Antonia als auch ihre Rivalen über ihren wahren Beziehungsstatus im Unklaren zu lassen. Nicht jeder Kandidat hat die Chance, bis zum Ende der Show zu bleiben. Sowohl Antonia als auch die Partnerinnen der vergebenen Teilnehmer haben die Macht, Nominierungen für das Ausscheiden vorzunehmen, wobei letztendlich Antonia die finale Entscheidung trifft. Das Publikum erfährt mit Spannung, wer die Show verlassen muss, ob vergeben oder Single. Im großen Finale steht Antonia vor einer letzten Entscheidung. Sollte sie sich für einen der Männer entscheiden, der bereits vergeben ist, geht sie leer aus, während der auserwählte Mann mit einem Preisgeld von 50.000 Euro belohnt wird.

„Make Love, Fake Love“ Staffel 2: Diese Kandidaten sind dabei

Bei der Show „Make Love, Fake Love“ konkurrieren zehn Teilnehmer, einschließlich solcher, die bereits in Beziehungen sind, um die Aufmerksamkeit von Antonia Hemmer. Es stellt sich die Frage, wer unter ihnen echte Gefühle hegt und wer lediglich das üppige Gewinnsumme von 50.000 Euro im Blick hat. Folgende Kandidaten sind im Rennen um Antonias Herz und das Preisgeld dabei:

Manuel (26)

Okan (28)

Dennis (27)

James (28)

Marcel (28)

Julian (26)

Xander (25)

Nico (27)

Dustin (33)

Diese Männer sind bei „Make Love, Fake Love“ vergeben

Bevor die Ausstrahlung offiziell begann, hat der Instagram-Account Trashkurs das Format bereits kritisch betrachtet. Erste Informationen deuten darauf hin, dass einige Teilnehmer, darunter Okan, vergeben sein könnte. Die Wahrheit hinter diesen Spekulationen wird im Verlauf der Sendung offengelegt werden. Zudem dürften treue Fans des Trash-TV Dustin (33), bekannt aus der Sendung „M.O.M. – Milf or Missy“, wiedererkennen. Nach seinem Ausscheiden aus der zweiten Staffel war er kein Single mehr. Es bleibt spannend, ob sich sein Beziehungsstatus seither geändert hat.

In der zweiten Episode kommt es zwischen Julian und Xander zu einem spannenden Wettstreit um ein Date alleine. Sie treten in einem Wettkampf an, bei dem Julian sich schließlich knapp durchsetzt. Er darf auf ein Date mit Antonia. Trotz seines Erfolgs bleibt es für das Model unklar, ob Julian bereits vergeben ist. Der 26-Jährige empfindet sie definitiv als „attraktiv“ und ist bestrebt, ihr seine vielseitige Persönlichkeit zu präsentieren. Ihre Zweisamkeit wird jedoch jäh von James gestört, der sich unerwartet einmischt und Antonias Aufmerksamkeit für ein Einzelgespräch auf sich zieht. James gibt dabei zu, dass er gut im Lügen ist, was die Frage aufwirft, ob er vielleicht schon vergeben ist. Auch über Xanders Beziehungsstatus ist Antonia sich unschlüssig. Sie möchte ihn nicht direkt am ersten Tag als Single oder vergeben einstufen. Offenbar steht das Spiel erst jetzt richtig bevor!

„Make Love, Fake Love“ 2024 Sendetermine

Die zweite Staffel der Datingshow „Make Love, Fake Love“ wird ab dem 20. Februar 2024 auf RTL+ zur Verfügung stehen, wobei wöchentlich neue Episoden veröffentlicht werden. Zudem wird die Show nach einer gewissen Zeit auch im Free-TV übertragen, mit den ersten Ausstrahlungen am 3. März 2024 um 0:40 Uhr und am 10. März 2024 um 01:00 Uhr. Die Gesamtzahl der Episoden für diese Staffel hat RTL noch nicht bekannt gegeben. Basierend auf der Anzahl von 12 Folgen in der vorherigen Staffel, könnten sich die Ausstrahlungstermine entsprechend gestalten.

Folge 1: Dienstag, 20. Februar 2024

Folge 2: Dienstag, 27. Februar 2024

Folge 3: Dienstag, 5. März 2024

Folge 4: Dienstag, 12. März 2024

Folge 5: Dienstag, 19. März 2024

Folge 6: Dienstag, 26. März 2024

Folge 7: Dienstag, 2. April 2024

Folge 8: Dienstag, 9. April 2024

Folge 9: Dienstag, 16. April 2024

Folge 10: Dienstag, 23. April 2024

Folge 11: Dienstag, 30. April 2024

Folge 12: Dienstag, 7. Mai 2024

Drehort der zweiten Staffel

In der aktuellen Staffel sind Sommer, Sonne und Strand auf jeden Fall auch wieder am Start. Yeliz Koc genoss die Produktion auf Mallorca, während die zweite Staffel der Serie „Make Love, Fake Love“ ihren Drehort nach Griechenland verlegt. Janin Ullmann, bekannt für ihre Teilnahme an „Let's Dance“ und als Moderatorin von verschiedenen Sendungen, wie zum Beispiel „extra 3“, ist ebenfalls Teil des Teams.

