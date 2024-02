Let’s Dance 2024: Das sind die Tanz-Paare in Staffel 17!

Endlich heißt es wieder: „Let’s Dance“. Jetzt sind auch die Tanzpaare bekannt. Welche Gruppennummern sonst noch anstehen, lest ihr hier.



In den Live-Shows von „Let’s Dance“ stellen sich Promis unter der Anleitung versierter Profitänzer der Herausforderung, professionelle Choreografien zu meistern. Dabei ist die Bildung eines starken Teams essentiell, da die Teilnehmer und ihre Trainer gemeinsam Darbietungen kreieren, die sowohl von einer Jury als auch vom Publikum beurteilt werden. Die TV-Ausstrahlung findet jeden Freitagabend um 20:15 Uhr auf RTL statt, während die Streams auf RTL+ verfügbar sind. Details darüber, welcher Star in den kommenden Wochen mit welchem professionellen Tanzpartner üben wird, lest ihr hier.

Anzeige

Unsere desired.de Kollegen zeigen euch in ihrem Video sieben „Let’s Dance“-Dinge, die ihr sicherlich noch nicht wusstet:

Let’s Dance: Diese 7 Dinge wusstest du bestimmt noch nicht!

Das waren die Punkte und Tänze in der Kennenlernshow

Die Auftaktshow von „Let’s Dance“ 2024 ist über die Bühne gegangen und läutet damit den Beginn der aktuellen Staffel ein. Während der Eröffnungsepisode, auch bekannt als „Show 0“, stellten sich die 14 teilnehmenden Promis vor. Sie zeigten neben dem Abschiedstanz der Vorjahressieger Anna Ermakova und Valentin Lusin ihre tänzerischen Fähigkeiten. Das Ziel war es, das Publikum mit den tänzerischen Fähigkeiten und Potenzial zu beeindrucken. Dafür wurden sie in fünf Gruppen eingeteilt und hatten drei Tage Zeit, um sich auf ihren Gruppentanz vorzubereiten. Folgend sind die Gruppentänze samt der Bewertungen durch die Jury von „Let’s Dance“ aufgeführt:

Anzeige

Die Gruppentänze

Den Charleston tanzten Tony Bauer (13 Punkte), Maria Clara Groppler (16 Punkte) und Sophia Thiel (11 Punkte) mit Valentin Lusin, Anastasia Stan und Paul Lorenz

Tony Bauer (13 Punkte), Maria Clara Groppler (16 Punkte) und Sophia Thiel (11 Punkte) mit Valentin Lusin, Anastasia Stan und Paul Lorenz Der Quickstep wurde von Stefano Zarella (12 Punkte) und Biyon Kattilathu (13 Punkte) mit Marta Arndt und Mariia Maksina aufs Parkett gezaubert

Stefano Zarella (12 Punkte) und Biyon Kattilathu (13 Punkte) mit Marta Arndt und Mariia Maksina aufs Parkett gezaubert Der Tango wurde von Eva Padberg (14 Punkte), Ann-Kathrin Bendixen (11 Punkte) und Detlef D! Soost (16 Punkte) mit Massimo Sinató, Mika Tatarkin und Ekaterina Leonova getanzt

Eva Padberg (14 Punkte), Ann-Kathrin Bendixen (11 Punkte) und Detlef D! Soost (16 Punkte) mit Massimo Sinató, Mika Tatarkin und Ekaterina Leonova getanzt Den Cha-Cha-Cha tanzten Lina Larissa Strahl (15 Punkte), Lulu (17 Punkte) und Jana Wosnitza (12 Punkte) mit Vadim Garbuzov, Zsolt Sándor Cseke und Alexandru Ionel

Lina Larissa Strahl (15 Punkte), Lulu (17 Punkte) und Jana Wosnitza (12 Punkte) mit Vadim Garbuzov, Zsolt Sándor Cseke und Alexandru Ionel Der Wiener Walzer wurde von Tillman Schulz (7 Punkte), Mark Keller (13 Punkte) und Gabriel Kelly (18 Punkte) mit Kathrin Menzinger, Patricija Ionel und Malika Dzumaev getanzt

Anzeige

Das sind die Tanzpaare bei „Let’s Dance“ 2024

Nach den Gruppennummern wurde endlich die Frage geklärt, wer 2024 mit wem tanzt. Das sind die Tanzpaare der 17. Staffel:

Anzeige

Dieses Paar ist geschützt

In der Auftaktveranstaltung der Show hatten die Zuschauer die Möglichkeit, ihre bevorzugten Promi zu unterstützen, indem sie per Abstimmung eine Wildcard für das Weiterkommen in die nächste Etappe sicherten. Gabriel Kelly ging als Spitzenreiter aus dieser Abstimmung hervor, basierend auf der Bewertung durch die Jury und das Publikum. Dank dieses Erfolgs ist er zusammen mit seiner Partnerin Malika Dzumaev für die folgende Runde vor einem Ausscheiden geschützt.

Die Profi-Challenge-Sieger von 2023

Im vergangenen Jahr konnten Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke die Profi-Challenge für sich entscheiden. Diese Leistung brachte ihnen nicht nur eine, sondern zwei besondere Belohnungen ein. Sie waren verantwortlich für die Choreografie der Eröffnungsnummer der „Show 0“, und zusätzlich wurde ihnen jeweils ein Bonuspunkt von der Jury zugesprochen. Diesen Bonus können sie zusammen mit ihren Tanzpartnern bis zur vierten Show nutzen. Im Gegensatz zu den früheren Staffeln, in denen die freie Wahl eines Promis möglich war, winkt ihnen nun ein zusätzlicher Punkt.

Anzeige

Das ist dieses Jahr neu

In der diesjährigen Staffel werden die Zuschauer nicht nur mit frischen Gesichtern unter den Promis begrüßt, sondern auch mit einem komplett renovierten Studio. Die vorherige charakteristische rote Farbgebung weicht nun einem glänzenden Goldton, ergänzt durch innovative Farbschemata, Materialien und modernste technische Ausstattung. Hinzu kommen das neu gestaltete Jurypult und die Skylounge. Doch damit nicht genug: Ein frisches Logo und ein überarbeiteter „Bühneneingang“, bei dem der ehemals ikonische Diamant nun als prachtvoller Juwel glänzt, setzen dem Ganzen die Krone auf. Damit erstrahlt das Studio als neuer Glanzpunkt für die tanzenden Paare und alle Fans von „Let’s Dance“.

Darauf könnt ihr euch die nächsten Wochen freuen

„Let’s Dance“ macht sich erneut auf die Jagd nach dem „Dancing Star“ für das Jahr 2024! Dieses Mal haben 14 Promis die Chance, durch ihre Tanzkünste das Herz der Jury sowie das des Publikums zu erobern und sich den begehrten Siegerpokal zu sichern, um in die Fußstapfen der „Dancing Stars“ 2023 zu treten. An den insgesamt zwölf Abenden gilt es, das wöchentlich erworbene Können unter Beweis zu stellen. Woche für Woche scheidet das Duo mit den niedrigsten Bewertungen von Jury und Zuschauern aus, bis am Ende nur noch das Gewinner-Paar steht. Mit einer Mischung aus Glanz, Emotionen, Humor, Akrobatik und Hingabe versprechen die Shows ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Ein Einschalten verspricht daher, ein echtes Highlight zu werden!

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.+++