Mit einer Powerbank kann man den Akku eines mobilen Geräts wie einem Smartphone unterwegs aufladen. Wie sieht es aber aus, wenn auch die externe Batterie Energie benötigt? Kann man eine Powerbank gleichzeitig laden und entladen?

Tatsächlich könnt ihr sie aufladen, während damit gleichzeitig ein anderes Gerät aufgeladen wird. Dabei solltet ihr jedoch einiges beachten.

Powerbank gleichzeitig laden und entladen: Nur dann geht es

Es ist nicht mit allen tragbaren Batterien möglich, sie an einer Steckdose anzuschließen und gleichzeitig einen Smartphone-Akku damit zu befüllen. Das ist nur bei Powerbanks mit Durchgangsladung möglich. Das Gerät muss also eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bieten.

Ob das bei der eigenen tragbaren Ladestation verfügbar ist, erfährt man meistens über eine Angabe wie „USV“, „Charge Through“ oder „UPS“ („Uninterruptible Power Supply“) bei den Produktspezifikationen. Ist die Powerbank damit ausgerüstet, spricht nichts dagegen, ein Smartphone daran aufladen zu lassen, während die Powerbank selbst mit neuer Energie aus der Steckdose versorgt wird.

Paralleles Auf- und entladen mit USV-Powerbank

Bietet die Batterie keine unterbrechungsfreie Stromversorgung, werden die Stromausgänge gekappt, sobald der tragbare Akku an einer Steckdose angeschlossen wird. An den angeschlossenen Geräten geschieht also nichts. Sollen andere Geräte damit aufgeladen werden, muss man zunächst die Stromversorgung zur Steckdose unterbrechen. Eine parallele Auf- und Entladung ist dementsprechend nicht möglich. Seid ihr unsicher, ob eure Powerbank „UPS“-fähig ist oder nicht, probiert es einfach aus und lasst sie aufladen, während ihr andere Geräte daran anschließt.

Seid ihr auf der Suche nach einer Powerbank mit USV, werdet ihr bei diesen Beispiel-Geräten fündig:

Eine entsprechende Powerbank ist zum Beispiel auf Reisen nützlich, wenn eure Unterkunft nur eine Steckdose hat und ihr nicht genug Zeit habt, um zunächst die Powerbank und danach noch das Smartphone, Tablet oder andere gewünschte Gerät aufzuladen. Hat die Powerbank mehrere Ladeanschlüsse, könnt ihr damit sogar die Akkus verschiedener Geräte parallel auffüllen.

