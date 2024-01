Kostenlose Tycoon-Spiele: Diese Browsergames können wir euch empfehlen

(© Welcome to All ! ツ / Pixabay)

Mit Tycoon-Spielen kann man sich gut beschäftigen. Wir haben für euch sieben kostenlose Empfehlungen rausgesucht, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt.

Browsergames sind sehr beliebt. Das liegt nicht nur daran, dass sie kostenlos sind, sondern auch weil sie durch ihre Einfachheit trotzdem einen unterhaltenden Mehrwert bieten. In dieser Sparte dürfen natürlich nicht Tycoon-Spiele fehlen. Tycoon ist ein Computerspielgenre, welches auch gerne „Wirtschaftssimulation“ oder auch „Aufbauspiel“ genannt wird. Hier wird der Spieler oder die Spielerin zum Beispiel mit dem Aufbau eines eigenen Zoos oder Freizeitparks beauftragt. Diese Spiele sind deshalb so beliebt, weil sie gar nicht so einfach sind und man die nötigen Kniffe benötigt, um sein fiktives Unternehmen erfolgreich zu führen. Ob ihr es schafft, eure fiktiven Unternehmen erfolgreich zu führen, könnt ihr mit den folgenden kostenlosen Tycoon-Spielen testen.

Papa’s Freezeria

Mit Papa’s Freezeria könnt ihr euch den Traum von eurem eigenen Eiscafé erfüllen; zumindest virtuell. Ihr müsst die verschiedenen Bestellungen eurer Gäste aufnehmen, die Eis-Shakes zubereiten und dann an die richtigen Kunden rausgeben. Doch passt auf, dass ihr bei den vielen Bestellungen nicht ins Schwitzen geratet!

Idle Beauty Salon Tycoon

Bei Idle Beauty Salon Tycoon könnt ihr das Leben als Kosmetiker oder Kosmetikerin ausprobieren. Neben den normalen Verkaufstätigkeiten müsst ihr eure Kunden auch fachgerecht beraten. Sie können sich bei euch schminken lassen oder einfach nur eure Produkte kaufen. Am Anfang müsst ihr vom Verkaufen bis zum Putzen alles selbst machen, aber nach und nach könnt ihr euer eigenes Imperium der Kosmetiksalons aufbauen.

ESport Gamer Tycoon

Einen etwas moderneren Touch in Sachen Tycoon liefert uns ESport Gamer Tycoon. Hier seid ihr nämlich ein ESportler, der es ganz nach oben schaffen will. Neben dem Training müsst ihr ebenfalls Follower generieren, um so an ein Sponsoring zu kommen. Habt ihr das Zeug zu einem Superstar als Gamer?

Hotel Tycoon Empire

In Hotel Tycoon Empire könnt ihr euer eigenes Hotel führen. Um euer großes Imperium aufzubauen, müsst ihr natürlich erstmal klein anfangen. Sorgt euch gut um jeden einzelnen Hotelgast, denn nur so bekommt ihr genügend Geld, um immer mehr Personal einzustellen und weitere Dienstleistungen anzubieten. Verliert bei eurem Management aber nicht den Überblick, denn es kann schnell hektisch werden!

Idle Farm Tycoon

Bei dem Namen Idle Farm Tycoon ist eigentlich schon klar, worum es geht. Ihr bekommt eine Farm, die ihr von Grund auf neu aufbauen müsst. Das Tier, welches eure Haupteinnahmequelle sein wird, ist das Huhn. Kümmert euch gut um eure Hühner, denn zufriedene Hühner legen euch Eier, welche ihr dann verkaufen könnt. Mit immer mehr Geld, könnt ihr auch andere Tiere dazu holen, wie zum Beispiel Kühe.

Used Car Dealer Tycoon

Wie der Name auch hier schon verrät, handelt es sich bei Used Car Dealer Tycoon um einen Tycoon rund um Gebrauchtwagen. Als Chef eines Gebrauchtwagenunternehmens werdet ihr damit beauftragt gebrauchte Autos an den Mann oder die Frau zu bringen. Könnt ihr den Wünschen eurer Kunden gerecht werden und gleichzeitig die Wirtschaft eures Unternehmens aufrechterhalten?

Shopping Mall Tycoon

Wenn ihr schon immer mal euer eigenes Einkaufszentrum führen wolltet, seid ihr bei Shopping Mall Tycoon genau richtig. Hier könnt ihr nämlich genau das tun. Ihr müsst entscheiden, welche Läden sich tatsächlich in eurem Einkaufszentrum lohnen und wie ihr die Besucher dazu bringt bei euch zu kaufen.