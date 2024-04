Kurios: Fremde Person taucht plötzlich auf brandneuer Smartwatch auf

Wer eine brandneue Smartwatch kauft, erwartet nicht unbedingt das Gesicht eines Fremden auf dem Bildschirm. Einem Reddit-Nutzer ist nun aber genau das passiert.

Vor einigen Monaten hat CMF by Nothing, eine Untermarke von Nothing, mit der Watch Pro seine erste Smartwatch auf dem Markt gebracht. Die Armbanduhr ist auch in Deutschland erhältlich und für rund 80 Euro zu haben. Nutzer können mit allerlei praktischen Funktionen rechnen – diese kuriose Überraschung hat ein Reddit-Nutzer jedoch nicht erwartet.

Welche Smartwatches schneiden 2024 im direkten Vergleich am besten ab? Die Antwort gibt es im Video:

Anzeige

Smartwatch-Vergleich 2024: Wer macht das Rennen? Abonniere uns

auf YouTube

Fremdes Gesicht als Watchface: Reddit-Nutzer verwundert

Im Februar 2024 hat sich ein Nutzer bei Reddit mit einem äußerst merkwürdigen Problem in Bezug auf seine neue Watch Pro zu Wort gemeldet. So erschien auf seiner nagelneuen Uhr nach wenigen Tagen der Nutzung das Foto eines ihm völlig unbekannten Mannes als Watchface. Woher das Bild stamme, könne er sich nicht erklären, da er ein solches Foto nie in seinem Telefonspeicher hatte.

Anzeige

Selbst nachdem er die Uhr zweimal wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt hatte, blieb der Fehler bestehen. Und er war offenbar nicht der einzige mit diesem Problem: Ein anderer Reddit-Nutzer gab unter dem Beitrag an, dass er auch schon einmal das Bild einer älteren Frau als Watchface angezeigt bekam. Dieses schien sich aber immerhin löschen zu lassen.

Anzeige

Was steckt hinter dem Bild?

Unter dem Beitrag des besagten Reddit-Nutzers spekuliert die Community, woher das fremde Bild stammen könnte. Eine plausible Theorie lautet, dass es sich dabei um denjenigen handelt, der die Uhr angefertigt hat. Die Smartwatches von CMF by Nothing sollen in Indien hergestellt werden.

Die Stellungnahme des Unternehmens ist wenig hilfreich. Gegenüber „Caschys Blog“ erklärten die Verantwortlichen:

„CMF by Nothing has fixed an issue regarding Watch Pro watch face images. If you have encountered the issue, you can now replace the image with your preference. We take data privacy seriously and remain committed to security.“

Damit scheint das Problem zwar behoben zu sein, der Ursprung bleibt aber weiterhin unklar.