L wie... Loser? KI verrät die beliebtesten deutschen Babynamen der Zukunft

KI-Tools wie ChatGPT sind in aller Munde. Nun hat eine KI-Analyse erste Prognosen über die zukünftig beliebtesten deutschen Babynamen abgegeben.



Babynamen gibt es viele. Manche von ihnen sind zeitlos und kommen nie aus der Mode, andere gehen mit den Trends. In den vergangenen Jahren gehörten zum Beispiel Vornamen wie Mia, Emilia und Hannah zu den beliebtesten Mädchennamen und Noah, Ben und Matteo waren beliebte Babynamen für Jungen. Doch bleiben diese Vornamen auch zukünftig so populär? Das wollte das Schwangerschaftsportal babelli.de genauer wissen und erstellte aus den Namenshitlisten der letzten zehn Jahre mithilfe einer KI eine Prognose.

Wer nach Vornamen für das eigene Kind sucht, hat die Qual der Wahl. Welche Namen ihr lieber vermeiden solltet, verrät euch das Video unserer Kollegen bei familie.de.

Diese Vornamen haben einen schlechten Ruf

Welche Babynamen könnten im Jahr 2034 besonders beliebt sein?

Die KI präsentierte teilweise überraschende Ergebnisse. So könnten die beiden Vornamen Lia (Mädchen) und Lio (Jungen) ganz oben auf der Hitliste landen. Auch andere, ungewöhnliche Vornamen wie Amalia oder Kian könnten in die Top Ten vorrücken. Diese Analyse überrascht, da es in den vergangenen zehn Jahren in den Top Ten kaum Veränderungen gab.

Welche beliebten Mädchen- und Jungen-Namen landen laut Prognose 2034 in den Top Ten?

Geht es nach der künstlichen Intelligenz julius.ai, so finden sich in zehn Jahren die nachfolgenden Vornamen ganz oben in den Charts wieder:

Lia / Lio Ella / Liam Malia / Emilio Lilly / Levi Thea / Theo Luna / Henry Amalia / Leo Juna / Kian Mila / Leano Leni / Malik



Welche Trends lassen sich aus der Prognose ableiten?

„Die Hitliste basiert auf einer Trendanalyse“, erklärt der babelli-Gründer Patrick Konrad. Demnach sei noch nicht sicher, ob eben genau diese Vornamen in zehn Jahren die Charts anführen werden. Aber: Es ließen sich eindeutige Trends erkennen. Spannend sei aus Sicht des Gründers „die Präsenz des Anfangsbuchstabens L“ sowie „der Trend zu immer kürzeren Namen“.

Es bleibt also spannend, wie sich die Rangliste der beliebtesten Vornamen zukünftig entwickeln wird. Wem die zukünftigen Trends egal sind, der kann sich stattdessen einfach von ganz besonderen Vornamen inspirieren lassen: Babynamen für „Potterheads“ gibt es ebenso wie extravagante Namen aus dem Mittelalter und sogar solche aus dem Weltall.



