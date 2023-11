Laver Cup 2024 in Berlin: Tickets, Teilnehmer, Termin und mehr

Seit 2017 wird mit dem „Laver Cup“ ein Tennis-Turnier mit internationaler Besetzung ausgetragen. 2024 kommt der Wettbewerb nach Deutschland und wird in Berlin ausgetragen. Wann findet der „Laver Cup“ 2024 statt, ab wann gibt es Tickets und mit welchen Teilnehmern kann man rechnen?

Der „Laver Cup“ ist ein Herren-Turnier, bei dem 6 Tennis-Akteure im „Team Europa“ gegen 6 weitere Teilnehmer aus dem Rest der Welt antreten. Das Turnier wurde bislang von der Legende Roger Federer organisiert. In Deutschland findet der „Laver Cup“ vom 20. bis 22. September 2024 in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin statt. Der Termin ist zwar bereits bekannt, der Ticket-Vorverkauf ist aber noch nicht gestartet. Wann es losgeht, ist noch nicht bekanntgegeben worden, es ist aber mit einem Vorverkauf ab dem Frühjahr 2024 zu rechnen.

Laver Cup 2024 in Berlin: Dieser Teilnehmer ist bekannt

Der „Laver Cup“ 2024 ist das erste Tennis-Turnier, das in der Berliner Mehrzweckhalle in Friedrichshain ausgetragen wird. Einige Wochen vor dem Event kommen bereits die Wrestling-Stars der WWE zur Großveranstaltung „Bash in Berlin“ in die Mercedes-Benz-Arena. Das Teilnehmerfeld für den „Laver Cup“ 2024 ist noch nicht bekannt. Bislang wurde erst ein Akteur angekündigt:

Carlos Alcaraz

Alcaraz wird für das europäische Team antreten. Der Spanier hat 2023 Wimbledon und 2022 die US-Open gewonnen. Trainiert wird das „Team Europa“ von Björn Borg. Weitere Teilnehmer werden in den kommenden Wochen und Monaten bekanntgegeben. Für Deutschland könnte Alexander Zverev an den Start gehen. Drei von sechs Spielern je Team ergeben sich aus der Weltrangliste. Der Kapitän kann im „Captain’s Pick“ zudem drei weitere Spieler berufen.

Tennis in Berlin: Laver Cup 2024

Ausgetragen werden an den drei Turniertagen insgesamt 12 Spiele im „Best of Three“-Modus, davon neun im Einzel, drei im Doppel. Für jeden Sieg gibt es pro Tag einen Punkt mehr.

In den letzten beiden Jahren ging der Titel an das „Team Welt“, das in den letzten Ausgaben seit dem Start 2017 von John McEnroe trainiert wurde. Das Turnier wurde nach der australischen Tennis-Legende Rod Laver benannt. Für die Teilnehmer geht es beim Wettbewerb nicht um Punkte für die Weltrangliste, es winken aber Preisgelder im sechsstelligen Bereich.

2023 war der „Laver Cup“ im TV bei Eurosport zu sehen. Ob es dort auch 2024 eine Übertragung geben wird, ist uns nicht bekannt.

