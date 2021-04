Wer sich eine neue Prepaid-Karte kaufen und zu einem Angebot vom Discounter greifen möchte, könnte bald bei Lidl Connect einen richtig guten Deal machen. Dazu muss man sich aber noch einige Tage gedulden, bis die Aktion startet.

Lidl Connect: Neukunden erhalten 10 GB LTE-Datenvolumen extra

Lidl Connect gehört neben Aldi Talk zu den beliebtesten Prepaid-Anbietern in Deutschland. Das liegt ganz besonders daran, dass Lidl Connect im Netz von Vodafone arbeitet und damit in einigen Regionen besser funktioniert als Aldi Talk im o2-Netz. Am 26. April startet eine ganz besondere Aktion, die sich aber nur an Neukunden richtet. Wer sich zwischen dem 26. April und 6. Juni 2021 eine neue Prepaid-Karte von Lidl Connect kauft, bekommt für die ersten vier Wochen 10 GB LTE-Datenvolumen kostenlos dazu. Das Besondere an der Aktion ist, dass das auch für den kleinesten Tarif für 4,99 Euro gilt, wo sonst nur 1 GB LTE-Datenvolumen dabei ist.

Beworben wird die Aktion im Lidl-Prospekt für die kommende Woche. Wer also überlegt hat sich eine SIM-Karte für den Prepaid-Tarif zu kaufen, sollte unbedingt noch die paar Tage warten und ab dem kommenden Montag zuschlagen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von Lidl Connect stimmt in jedem Fall. Man bekommt die gleichen Konditionen wie bei Aldi Talk, nur hat das „bessere“ Vodafone-Netz zur Verfügung. Wer viel telefoniert und surft, hat zudem die Wahl zwischen verschiedenen Tarifen. Am beliebtesten ist der Prepaid-Tarif für 7,99 Euro. Das Datenvolumen sowie die Flat für Telefonie und SMS reichen für alles aus, was man macht.

Alternativen zu Lidl Connect und Aldi Talk

Die Prepaid-Tarife von Lidl Connect und Aldi Talk sind zwar am beliebtesten, doch es gibt mittlerweile auch attraktive Konkurrenten, die beispielsweise sogar das Netz der Telekom verwenden. Dazu gehören beispielsweise Rewe, Edeka oder Kaufland. Wer schon das 5G-Netz nutzen möchte, muss zu Prepaid-Tarif von der Telekom greifen. Die besten Prepaid-Tarife im Vergleich bei GIGA.