Bei Lidl könnt ihr ab sofort im Onlineshop oder in den Filialen ein wichtiges Medizinprodukt günstiger kaufen. Dieses besitzt sogar eine WHO-Klassifizierung, mit der genau angezeigt werden kann, wie es um euren aktuellen Status beim Blutdruck steht. So ein Gerät gehört in jeden Haushalt.

Lidl verkauft Blutdruckmessgerät günstiger

Nachdem Aldi ein Blutdruckmessgerät zum günstigen Preis angeboten hat, zieht Lidl nach. Ab dem 20. Juli 2023 könnt ihr das Dr. Senst Blutdruckmessgerät »BP880W174« fürs Handgelenk zum Preis von nur 17,99 Euro kaufen. Kauft ihr vor Ort, spart ihr euch die Versandkosten von fast 5 Euro. Ansonsten könnt ihr im Onlineshop auch jetzt schon zugreifen, wenn ihr befürchtet, dass in den Filialen nicht genug Ware vorhanden sein wird (bei Lidl anschauen).

Dr. Senst Blutdruckmessgerät »BP880W174« Handgelenk, Blutdruck und Puls Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2023 03:24 Uhr

Dieses Modell besitzt eine WHO-Klassifizierung für die Risikoindikatoren. Die Anzeige, ob ihr zu hohen oder zu niedrigen Blutdruck habt, ist also international anerkannt und damit vergleichbar. Im Vergleich zu dem Modell von Aldi könnt ihr beim Modell von Lidl zwar nur den Blutdruck von zwei Personen speichern, dafür habt ihr für diese 120 Speicherplätze zur Verfügung. Bei Aldi waren es vier Personen mit 60 Speicherplätzen.

Das Dr. Senst Blutdruckmessgerät lässt sich gut ablesen. (Bildquelle: Lidl/Dr. Senst

Das Blutdruckmessgerät bei Lidl besitzt eine Anzeige mit großer Schrift, sodass ihr die Ergebnisse genau ablesen könnt. Die angezeigten Werte sollten von euch nur als Indiz angesehen werden. Sie können sich von den Werten beim Arzt unterscheiden. Zu hohen oder zu niedrigen Blutdruck bekommt ihr aber angezeigt und könnt dann ärztliche Hilfe suchen.

Das müsst ihr über Lidl wissen:

5 Fakten über Lidl, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Blutdruckmessgerät mit Arrhythmieerkennung

Neben dem Blutdruck kann das Modell von Lidl auch Arrhythmien erkennen. Bei der Pulsmessung wird also auch der Herzschlag auf Unregelmäßigkeiten untersucht. Auch das kann ein Anzeichen dafür sein, dass mit eurem Herzen etwas nicht stimmt und ihr einen Termin beim Arzt vereinbaren solltet.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.