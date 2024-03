Lidl verkauft besonderes E-Bike mit Geheimfach zum Hammerpreis

Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem gut ausgestatteten E-Bike sein, das sich perfekt für die Stadt eignet und zudem noch ein besonderes Geheimfach besitzt, dann solltet ihr bei Lidl reinschauen. Der Discounter bietet nämlich Urban-Pedelecs von Crivit im neuen Design und einer besonders guten Ausstattung zum attraktiven Preis an.

Lidl verkauft starke E-Bikes für kleines Geld

Crivit Urban E-Bike X.2 und Y.2 vorgestellt

Die Auswahl an E-Bikes auf dem deutschen Markt ist riesig. Immer mehr Menschen kaufen sich ein Pedelec mit Motor, um damit bequemer unterwegs sein zu können. Es kommen dabei immer mehr gute und günstige Modelle wie jetzt bei Lidl auf den Markt. Dort wird die zweite Generation der Urban-E-Bikes von Crivit für Damen und Herren zum Preis von nur 1.299 Euro verkauft. Dazu kommen noch Versandkosten, sodass ihr am Ende bei 1317,90 Euro landet (bei Lidl anschauen).

Crivit Urban E-Bike X.2 Olive Green Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 06:51 Uhr

Crivit Urban E-Bike Y.2 Cream White Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 06:47 Uhr

Dafür bekommt ihr ein modernes E-Bike mit Vollausstattung und sogar einigen Extras. Neben einem starken Heckmotor und wartungsfreiem Carbon-Riemen bekommt ihr pannensichere Reifen, hydraulische Bremsen und LED-Beleuchtung. Am Heck ist sogar eine Bremslichtfunktion integriert. Das ganze Fahrrad ist sehr sauber und unauffällig gestaltet. Der Akku sitzt wie beim Vorgänger im Sattelrohr und kann ganz einfach entnommen werden. Geladen werden kann der Akku sowohl am Fahrrad als auch in der Wohnung. Der 360-Wh-Akku soll bis zu 100 km ermöglichen und es gibt sogar eine Boost-Funktion.

Im E-Bike ist ein Geheimfach für einen Smart-Tracker integriert (Bildquelle: Lidl/Crivit)

Nicht direkt eingebaut, aber nachrüstbar ist ein Tracker, der in einem Fach unter dem Rahmen integriert werden kann. Rein optisch würden wir an einen Apple AirTag denken. Genaue Details teilt Lidl nicht mit. Sollte das E-Bike also geklaut werden, ließe es sich so mit etwas Glück wiederfinden. Vorausgesetzt, der Dieb kennt das Geheimfach nicht oder wird von seinem iPhone informiert, dass sich ein Tracker in seiner Nähe befindet.

AirTag (4 Stück) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 06:42 Uhr

Insgesamt scheint die neue E-Bike-Generation von Crivit, die bei Lidl verkauft wird, gelungen zu sein. Wenn ihr nur in der Stadt unterwegs seid, dann dürfte so ein Modell locker reichen und ihr bekommt alles an Ausstattung, was ihr braucht. Mit 21 kg ist das Pedelec zudem gar nicht schwer.

