Lidl verkauft Donnerstag ein 830-Watt-Balkonkraftwerk zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem starken Balkonkraftwerk seid, dann solltet ihr am 30. Mai 2024 bei Lidl reinschauen. Dort wird nämlich ein Vale-Balkonkraftwerk mit 830 Watt zum echten Schnäppchenpreis angeboten. Der Verkauf findet sogar lokal in den Filialen statt, sodass ihr euch die sonst teuren Versandkosten sparen könnt. Alternativ könnt ihr aber auch online zuschlagen.

Lidl verkauft Balkonkraftwerk für 299 Euro

Das Angebot an Balkonkraftwerken ist mittlerweile riesig. Lidl hatte in der Vergangenheit bereits ein kleines Modell im Angebot, das aber nicht wirklich begeistert hat. Am 30. Mai 2024 legt der Discounter nach, denn dann wird ein großes Balkonkraftwerk mit 830-Watt-Solarleistung und 800-Watt-Wechselrichter von Vale für nur 299 Euro verkauft. Ein fünf Meter langes Anschlusskabel für die normale Steckdose ist auch dabei. Im Prospekt ist das Angebot bereits gelistet:

Lidl verkauft ab dem 30. Mai 2024 ein Balkonkraftwerk von Vale für 299 Euro. (Bildquelle: Lidl-Prospekt)

Der Preis von 299 Euro für dieses Set ist richtig gut, wenn ihr es abholen könnt. Dann spart ihr euch nämlich die sonst sehr hohen Versandkosten. Ihr bekommt hier zwei 415-Watt-Full-Black-Solarmodule und einen Envertech-Wechselrichter der mit 800 Watt arbeitet und per App auf 600 Watt gedrosselt werden kann. Was fehlt, sind Halterungen und Solarkabel. Letztere werdet ihr mit Sicherheit brauchen, allein um den Wechselrichter anschließen zu können. Die gibt es günstig bei Amazon (bei Amazon anschauen).

Bei Netto mit Kabel und Halterung

Vale All-In-One Balkonkraftwerk mit 830 Watt und Halterung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.05.2024 08:14 Uhr

Netto hat im Übrigen ein ganz ähnliches Vale-Balkonkraftwerk im Angebot. Dort bekommt ihr ebenfalls 830 Watt und einen 800er-Wechselrichter. Interessanterweise legt Netto aber direkt eine Halterung für Balkone und Kabel bei. Kostet auch 299 Euro, doch es kommen noch Versandkosten hinzu, sodass ihr am Ende bei 375,94 Euro landet (bei Netto anschauen). Rechnet man die Halterung und Kabel bei Lidl dazu, nehmen sich die Angebote vermutlich nicht viel. Ihr solltet also genau nachrechnen und schauen, welches Vale-Balkonkraftwerk besser für euch ist.

Lohnen tut sich ein Balkonkraftwerk so oder so für euch, wenn ihr den Platz dafür habt. Wie viel ihr sparen könnt, verrate ich euch in meinem Bericht.

