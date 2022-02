Wer auf der Suche nach einem neuen Fernseher ist, kann sich aktuell ein Angebot mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis bei Lidl sichern. Dort gibt es einen Sharp-TV mit 50 Zoll und 4K-Auflösung zum absoluten Schnäppchenpreis.

4K-Fernseher von Sharp mit 50 Zoll & Android TV bei Lidl

Aktuell ist wohl eine gute Zeit, sich einen neuen Fernseher zuzulegen. Elektrofachhändler unterbieten sich immer wieder mit starken Angeboten. Selbst die Discounter hauen immer öfter echte Schnapper raus. So jetzt auch Lidl, in dessen Onlineshop ein interessanter Deal aufgetaucht ist. Der Sharp 50BL1EA 4K-TV wird für gerade einmal 409 Euro verkauft (bei Lidl anschauen). Für den Versand kommen nochmal ca. 25 Euro hinzu. Es handelt sich bei diesem Sharp um ein Sondermodell, das nur bei Lidl verkauft wird. Vergleichbare Modelle anderer Hersteller kosten aber oft deutlich mehr.

Was kann der Sharp-Fernseher bei Lidl?

Sharp-Fernseher haben generell ein gutes Preis-Leistung-Verhältnis. So hat auch der Sharp 50BL1EA alles, was ein moderner Fernseher so benötigt: Er besitzt 4K-Auflösung, HDR-Support, der Google-Assistent ist bereits eingebaut und macht so die Steuerung per Stimm-Kommandos möglich. Android TV ist als Betriebssystem integriert, womit man über den Play Store und entsprechende Apps sofort Zugriff auf alle relevanten Streaming-Dienste hat (entsprechende Abos vorausgesetzt). Zudem unterstützt der Fernseher Chromecast, womit man Inhalte vom Handy direkt auf den Fernseher „beamen“ kann. Außerdem ist ein Triple-Tuner dabei, sodass man auch klassisches TV-Programm empfangen kann.

Eine Besonderheit in der Preisklasse: Das integrierte 2.1-Lautsprechersystem von Harman/Kardon sorgt für deutlich besseren Klang als bei vergleichbaren Modellen. An den Anschlüssen gibt es ebenfalls nichts zu meckern, vier HDMI 2.0-Anschlüsse sind mit an Bord, damit sich problemlos Konsolen und Blu-Ray-Player verkabeln lassen. Der Fernseher kann über LAN und WLAN mit dem Internet verbunden werden.

Der Sharp-TV bei Lidl ist ein LED-Fernseher, doch was ist der Unterschied zwischen LCD, LED und OLED? Wir erklären es euch im Video:

Die technischen Details im Überblick:

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

HDR

Bildschirmdiagonale: 50 Zoll (126 cm)

Google-Assistant und Chromecast integriert

Triple Tuner: DVB-C/S2/T2 HD

Anschlüsse: 4× HDMI 2.0 (unterstützt 4K @ 60 Hz), 2× USB, 1× Micro USB, MicroSD-/TF-Kartenslot, Common interface / CI+, Antenna In (RF), Sat In, Component/YPbPr, Composite/CVBS + Audio In, Audio In für Component/YPbPr & Composite/CVBS, Audio out / Kopfhörer, Digital Optical Audio Output, RJ 45 (LAN)

Modellnummer: 50BL1EA

Abmessungen: 1.124,5 x 696,5 x 232,6 mm

