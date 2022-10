Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem tollem Spiel für die Nintendo Switch seid, dann könnt ihr Mario Kart 8 Deluxe etwas günstiger erhalten. Besonders dieses Spiel gibt es ganz selten mit einem Rabatt, dabei kann es für viele tolle Spielstunden und harte Rennen sorgen.

Mario Kart 8 Deluxe im Preisverfall

Mario Kart 8 Deluxe gehört in meinen Augen zu den Spielen, die eigentlich jeder Switch-Besitzer in seiner Spielesammlung haben muss. Egal ob ihr alleine für das nächste Match trainiert oder zusammen mit euren Freunden am Abend spannende Rennen veranstaltet, hier bekommt ihr sehr viel Spiel für euer Geld. Bei Saturn über eBay erhaltet ihr das Spiel durch den Gutschein PRAESENT22 aktuell für nur 40,79 Euro (bei eBay anschauen). Es fallen keine Versandkosten an.

Andere Händler wie Amazon verlangen aktuell mit 47,99 Euro deutlich mehr (bei Amazon anschauen). Der Preis bewegt sich nicht sehr oft, sodass ihr jede Gelegenheit nutzen solltet, wenn ihr das Spiel noch nicht habt und es zufällig im Angebot ist.

Mit dem neuen DLC gibt es viele neue Inhalte für Mario Kart 8 Deluxe:

Mario Kart 8 Deluxe: Die Strecken der 2. Welle des Booster-Streckenpasses

Mario Kart 8 Deluxe: Viel Spielspaß und Frust

Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch bietet viele Strecken, bekannte Charaktere und verschiedenste Schwierigkeitsstufen. Ihr könnt allein oder zusammen an einer Konsole spielen oder online gegen eure Freunde antreten. Maximal 12 Spieler sind möglich. Auch wenn das Spiel schon einige Jährchen auf dem Buckel hat, gehört es für mich zu den Klassikern. Ich hatte schon sehr viel Spaß in Rennen, in denen ich dominiert habe, gleichzeitig aber auch sehr viel Frust und Ärger, wo dann plötzlich nichts mehr geklappt hat. Genau das ist auch der Reiz von Mario Kart 8 Deluxe. Ich kann das Spiel absolut empfehlen. Nach Zelda war es der zweite Kauf, den ich für die Switch getätigt hatte und bis heute nicht bereue.