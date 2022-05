MediaMarkt feiert in seinem neuen Prospekt den 10. Geburtstag seines Online-Shops und verspricht darin viele stark reduzierte Produkte. Wir haben Preise verglichen und konnten tatsächlich einige Deals finden, die es sonst nirgendwo günstiger gibt. Wenn ihr also auf der Suche nach einem neuen LED-TV, Laptop, Tablet, Fieberthermometer oder einer Waschmaschine seid, solltet ihr einen Blick auf die Angebote dieser Woche werfen.

LED-TVs, Laptops und Fieberthermometer zu Tiefstpreisen bei MediaMarkt

MediaMarkt lässt im neuen Jubiläumsprospekt nicht nur ordentlich die Korken knallen, sondern auch die Preise purzeln. So bekommt ihr unter anderem einen edlen 43-Zoll-LED-TV von LG zum absoluten Tiefstpreis von 555 Euro, einen Asus-Laptop für 399 Euro, ein Fieberthermometer von Sanitas zum Tiefstpreis von 9,99 Euro sowie stark reduzierte Waschmaschinen von Samsung und Siemens.

Aber beachtet: Unter 59 Euro Warenwert werden Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro fällig, was bei gewissen Produkten das Sparpotenzial etwas abmildern kann. Das umgeht ihr, wenn ihr kleinere Einkäufe direkt in eine MediaMarkt-Filiale in eurer Nähe verschicken lasst und sie persönlich abholt. Die Angebote sind allerdings zeitlich begrenzt und nur noch bis zum 22. Mai 2022 verfügbar und besonders beliebte Produkte können auch schon vorab ausverkauft sein – wer Interesse hat, sollte sich also beeilen.

PHILIPS 43PUS8546/12 LED TV mit 43 Zoll Statt 979 Euro UVP: LED-TV von Philips mit 43-Zoll-4k-Display, 50 Hz Bildwiederholfrequenz und 3-seitigem-Ambilight für atmosphärisches Fernsegucken. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.05.2022 10:57 Uhr

Asus Vivobook 15 (R565JA-EJ2498W) Statt 599,99 Euro: 15,6 Zoll Notebook mit FHD-Display, i5-Prozessor, 8 GB RAM und 512 GB SSD. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.05.2022 10:46 Uhr

Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi Tablet Statt 579 Euro: Tablet mit 12,4-Zoll-Display (Full-HD),Snapdragon-778G-Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB Speicher (erweiterbar) und Android-Betriebssystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.05.2022 11:26 Uhr

Siemens WM14UR5EM IQ500 Waschmaschine Statt 1.059 Euro UVP: Fronlader mit 9 kg Fassungsvermögen und 44 Litern Verbrauch im Standardprogramm. 71 Dezibel im Schleudergang mit bis zu 1400 U/ Min. Digitalanzeige und automatisches Abwiegen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.05.2022 11:46 Uhr

Samsung WW91T4543AE/EG Waschmaschine Statt 829 Euro UVP: Fronlader mit 9 kg Fassungsvermögen. 74 Dezibel im Schleudergang mit bis zu 1400 U/ Min. Digitalanzeige und automatisches Abwiegen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.05.2022 11:25 Uhr

Sanitas SFT 53 Fieberthermometer Statt 22,99 Euro: Ohr-Thermometer mit Messzeit von 1 Sekunde, Display, Fieber-Alarm und einer Speicherfunktion. Im Lieferumfang enthalten sind 10 Schutzkappen und 2 AAA-Batterien. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.05.2022 11:48 Uhr

MediaMarkt: Technik und Multimedia zu günstigen Preisen

Der Elektronikfachmarkt MediaMarkt zählt wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Selbst wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich eines in der MediaMarkt-Tarifwelt direkt inklusive Handytarif zum günstigen Preis sichern. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

