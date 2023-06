Im Rahmen der Mehrwertwoche und des Super Spar Sales bei MediaMarkt-Saturn könnt ihr gerade eine breite Palette an Elektronikprodukten zu Schnäppchenpreisen entdecken. Wir haben die Angebote überprüft und präsentieren euch hier die 9 besten Deals, die ihr nicht verpassen solltet.

MediaMarkt-Saturn: Aktuelle Sparaktionen im Check

Ihr bekommt bei der neuesten Aktion von MediaMarkt-Saturn aktuell wieder reichlich gute Deals (Aktionen bei MediaMarkt ansehen). Wir haben die Angebote überprüft, die Preise verglichen und präsentieren euch hier die Highlights. Wer sich wundert: Die beiden Elektronikmarktketten arbeiten seit diesem Jahr noch enger zusammen und synchronisieren ihre Rabattaktionen deshalb auch vollständig. Das heißt: Ihr bekommt bei beiden Anbietern die exakt gleichen Angebote.

Zusätzlich profitieren könnt ihr, wenn ihr euch fürs Treueprogramm von MediaMarkt-Saturn anmeldet, da ihr zur Aktion auch noch zusätzliche Treuepunkte zum Kauf dazu erhaltet, die ihr später wieder für Einkäufe einlösen könnt.

Schnäppchen-Alarm: Die 9 Top-Deals bei MediaMarkt-Saturn

Samsung Galaxy A23 5G (64 GB) Statt 299 Euro UVP: Android-Smartphone mit 6,6-Zoll-TFT-Display, 5.000 mAh Akku, Dual SIM, 64 GB Speicher und 4 GB RAM. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2023 13:20 Uhr

Lenovo IdeaPad 3i Statt 629 Euro UVP: Notebook mit 15,6-Zoll-Display, Intel Core i5 Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD und Intel Iris Xe Grafik. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2023 10:24 Uhr

Lenovo Tab P11 Plus (128 GB) Statt 299 Euro UVP: 11-Zoll-Tablet mit HD-Display, 128 GB Speicher, 4 GB RAM und Android 11 als preiswerter Allrounder für Home-Office, Zuhause oder Unterwegs. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2023 13:08 Uhr

LG Tone Free DFP3W True Wireless Statt 89 Euro UVP: In-ear Kopfhörer Bluetooth in Pearl White. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2023 10:57 Uhr

Dyson V8 Absolute (2022) Statt 399 Euro UVP: Stielsauger mit 425 Watt und 0,54 l Fassungsvermögen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2023 10:23 Uhr

Samsung DW60M6040BB/EG Statt 899 Euro UVP: Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 598 mm breit, maximaler Lautstärke von 44 dB (A) und Energieeffizienzklasse E. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2023 10:57 Uhr

Hisense 43A6CG LED-TV (43 Zoll) Statt 499 Euro UVP: 43 Zoll Smart-TV mit 4K-Auflösung, integriertem Triple Tuner und 3x HDMI, 2x USB-Anschlüssen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2023 10:57 Uhr

JBL SB 120 Statt 169 Euro UVP: 2.0-Soundbar mit HDMI. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2023 10:20 Uhr

Siemens TE651509DE EQ.6 Plus S100 Statt 1.259 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit konstanter Brühtemperatur, Dampf-Reinigung und Doppeltassen-Funktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2023 13:13 Uhr

MediaMarkt / Saturn: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Die Elektronikfachmärkte MediaMarkt und Saturn zählen wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt bzw. Saturn Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

