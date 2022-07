Wenn ihr neues Futter für eure Nintendo Switch sucht, dann solltet ihr jetzt bei MediaMarkt reinschauen. Dort gibt es nämlich Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle im Doppelpack günstiger. Egal ob für euch selbst oder zum Teilen. Hier spart ihr ein paar Euro.

Zwei Pokémon-Spiele im Doppelpack günstiger

The Pokémon Company hat mit Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle am 21. November 2021 zwei neue Pokémon-Spiele für die Nintendo Switch auf den Markt gebracht. Nachdem die beiden Spiele jetzt längere Zeit auf dem Markt sind, fallen langsam die Preise. Im Rahmen des „Red Friday Weekend“ bei MediaMarkt bekommt ihr beide Pokémon-Spiele im Doppelpack für nur 74,99 Euro (bei MediaMarkt anschauen).

Neben den zwei Vollpreisspielen, die ihr in dem Paket als physische Spiele und nicht als Download bekommt, sind auch noch 2 x 100 Pokébälle kostenlos dabei, wenn ihr den im Paket enthaltenen Code benutzt. Versandkosten fallen bei MediaMarkt nicht an, sodass ihr wirklich nur diesen Preis bezahlt. Andere Händler wollen für dieses Doppelpack über 90 Euro haben. Bei Amazon gibt es das Doppelpack gar nicht mehr zu kaufen (bei Amazon anschauen). Saturn will sogar über 100 Euro haben (bei Saturn anschauen). MediaMarkt ruft hier also einen richtig starken Preis auf.

Meinungen zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle

Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle – offizieller Ankündigungstrailer

Die Meinungen zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sind sehr verschieden. Viele Pokémon-Fans lieben die beiden Spiele, denn sie erzeugen ein schönes Gefühl von Nostalgie und lassen die Fans in schönen Erinnerungen aus der Kindheit schwelgen. Andere Pokémon-Fans kritisieren, dass das Spiel viel zu schnell auf den Markt kam und sich eher wie eine Beta-Version anfühlt, mit der man einfach nur noch mehr Geld verdienen möchte. Im Endeffekt solltet ihr euch selbst eine Meinung bilden und zuschlagen, wenn ihr die beiden Spiele wirklich haben wollt. Bei dem Doppelpack könnt ihr teilen oder einfach beide Spiele für euch behalten. Ihr macht so oder so einen guten Deal und spart Geld.