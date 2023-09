Mortal Kombat 1: Alle Tipps und Lösungen im Invasionen-Modus

Im Modus „Invasionen“ von Mortal Kombat 1 sind einige Durchgänge verbarrikadiert und verhindern damit den Zugang zu wertvollen Schätzen. Ein Tipp soll euch auf die richtige Fährte bringen. In diesem Guide stellen wir euch alle Tipps vor und verraten euch deren Lösungen.

Alle Tipps (Klues) und Lösungen zu Invasionen

Invasionen ist ein völlig neuer Spielmodus in Mortal Kombat 1. Hier bewegt ihr eure Spielfigur durch verschiedene Spielwelten, die ähnlich wie ein Brettspiel aufgebaut sind, und meistert Herausforderungen um voranzuschreiten. Einige Knotenpunkte sind jedoch gesperrt und können nur dann erreicht werden, wenn ihr die teils kryptischen Tipps entziffert und diese im anschließenden Kampf umsetzt.

Das klingt komplizierter als es im Grunde ist. Allerdings sind manche Tipps tatsächlich nicht gerade hilfreich, weil die Übersetzung ins Deutsche schlichtweg verpatzt wurde. Glücklicherweise konnten wir sämtliche Hinweise entschlüsseln und verraten euch im Folgenden, was ihr genau tun müsst, um die Barrikaden zu zerstören.

REZÖTERS EID TWEL (Zerstöre die Welt)

Fundort: Dorf Fengjian (Verdammter Sand)

Dorf Fengjian (Verdammter Sand) Tipp: REZÖRTERS EID TWEL

REZÖRTERS EID TWEL Lösung: Cyrax' (Kameo) Fatality ausführen.

In der ersten Hälfte von Dorf Fengjian könnt ihr den Knotenpunkt „Verdammter Sand“ finden. Hier bekommt ihr den Tipp: REZÖTERS EID TWEL. Entwirrt ihr den Buchstabensalat, ergibt das „Zerstöre die Welt“. Dabei handelt es sich um den Fatality von Kameo Cyrax. Wählt ihn aus, bekämpft euren Gegner und führt am Ende des Kampfes den Kameo-Fatality aus, um den Zugang zur Schatzkiste freizuschalten.

ANGENEHM WARM!!!

Fundort: Sun Do Festival (Pures Chaos)

Sun Do Festival (Pures Chaos) Tipp: Angenehm warm!!!

Angenehm warm!!! Lösung: Scorpions (Kameo) Fatality ausführen.

Hier zeigt sich bereits, warum die deutsche Übersetzung im Rahmen der Tipps nicht besonders gut gelungen ist: Scorpions Kameo-Fatality hört auf den Namen „Toasty!!!“. Im Englischen lautet der Hinweis ebenfalls „Toasty!!!“, was des Rätsels Lösung deutlich erleichtert. Besiegt Havik im Sun Do Festival beim Knotenpunkt „Pures Chaos“ und führt den Fatality von Scorpions Kameo aus, um den Zugang zur Schatzkiste freizulegen.

AMNISLTA4 (Talisman 4)

Fundort: Sun Do Festival (Gebrochen)

Sun Do Festival (Gebrochen) Tipp: AMNISLTA4

AMNISLTA4 Lösung: Nutzt vier Ladungen eures Talismans im Kampf.

Ebenfalls am Sun Do Festival vorzufinden ist der Knotenpunkt „Gebrochen“. Entwirrt ihr das Wirrwarr, ergibt es „Talisman 4“. Ihr benötigt einen Talisman mit vier Ladungen, um die Herausforderung meistern zu können. Besitzt ihr so einen Talisman nicht, spielt einfach weiter, bis ihr einen in die Hände bekommt. Setzt den Talisman anschließend vier Mal im Kampf ein und ihr schaltet den Zugang zur Schatzkiste frei.

AUSRASTEN

Fundort: Tarkatanische Kolonie (Kreischen)

Tarkatanische Kolonie (Kreischen) Tipp: Ausrasten

Ausrasten Lösung: Wechselt die Haltung im Kampf 30 Mal.

Auch hier hat sich ein Übersetzungsfehler eingeschlichen. Bei der Tarkatischen Kolonie auf dem Knotenpunkt „Kreischen“ müsst ihr im Kampf 30 Mal die Haltung wechseln (PS5: L2, Xbox: LT, Switch: ZL). Im Englischen lautet der Hinweis „Flipping out“ und der Wechsel der Haltung kann mit „Flip the stance“ übersetzt werden.

TLEDÄFEGFUA (Aufgefädelt)

Fundort: Tarkatanische Kolonie (Infiziert)

Tarkatanische Kolonie (Infiziert) Tipp: TLEDÄFEGFUA

TLEDÄFEGFUA Lösung: Ashras zweite Fatality ausführen.

Auf dem Knotenpunkt „Infiziert“ der Tarkatanischen Kolonie habt ihr es mit einem weiteren Buchstabensalat zu tun, der entwirrt „Aufgefädelt“ bedeutet. Wählt Ashra als Charakter aus und führt ihre zweite Fatality aus, um die Herausforderung zu absolvieren. Habt ihr diese noch nicht freigeschaltet, ist das kein Problem. Ihr könnt Fatalities dennoch ausführen. Hier die Tastenkombination, wenn ihr links vom Gegner steht: Unten, Unten, Links (PS5: Kreis, Xbox: B, Switch: A) auf mittlerer Distanz.

NOCH EINE VERSUCHSPERSON

Fundort: Shang Tsungs Labor (Verspielt)

Shang Tsungs Labor (Verspielt) Tipp: Noch eine Versuchsperson

Noch eine Versuchsperson Lösung: Shang Tsungs zweite Fatality ausführen.

In Shang Tsungs Labor stoßt ihr gen Ende der Spielwelt auf den Knotenpunkt „Verspielt“. Um die Herausforderung bestehen zu können, müsst ihr allerdings im Besitz des DLC-Charakters Shang Tsung sein. Führt am Ende des Kampfes seine zweite Fatality aus: Rechts, Unten, Links (PS5: Dreieck, Xbox: Y, Switch: X) auf mittlerer Distanz.

QUACKX10

Fundort: Lebender Wald (Lern weiter)

Lebender Wald (Lern weiter) Tipp: Quackx10

Quackx10 Lösung: Verspottet euren Gegner zehn Mal im Kampf.

Bei dem Tipp handelt es sich nicht etwa um durcheinandergewirbelte Buchstaben. Stattdessen ist mit „Quack“ die Verspottung gemeint. Ihr könnt einen beliebigen Charakter für diesen Kampf auswählen, müsst ihn allerdings zehn Mal verspotten, ehe ihr ihn besiegt. Eine Verspottung führt ihr durch, indem ihr das Steuerkreuz schnell vier Mal hintereinander nach unten drückt.

ÄMODN NNRIEER (Innerer Dämon)

Fundort: Lebender Wald (Zahlzeit)

Lebender Wald (Zahlzeit) Tipp: ÄMODN NNRIEER

ÄMODN NNRIEER Lösung: Sareenas (Kameo) Fatality ausführen.

Dieses Mal sind nicht nur die Buchstaben vertauscht, auch die Wörter stehen in umgekehrter Reihenfolge. „Innerer Dämon“ lautet die Fatality von Sareena (Kameo). Nehmt sie also mit in den Kampf und führt die Fatality am Ende aus.

FAFHSCE AOSHC (Schaffe Chaos)

Fundort: Lebender Wald (Gleichstrom)

Lebender Wald (Gleichstrom) Tipp: FAFHSCE AOSHC

FAFHSCE AOSHC Lösung: Haviks Fatality ausführen.

Der letzte Tipp im Lebenden Wald befindet sich auf dem Knotenpunkt „Gleichstrom“. Wählt Havik als Charakter aus und führt seine Fatality am Ende des Kampfes aus, um die Herausforderung zu meistern.

KCIRTUHT (Huttrick)

Fundort: Feuertempel (Auferstanden)

Feuertempel (Auferstanden) Tipp: KCIRTUHT

KCIRTUHT Lösung: Kung Laos (Kameo) Fatality ausführen.

Ist dieser Tipp erstmal entwirrt, liegt die Lösung beinahe auf der Hand. Mit „Huttrick“ kann im Grunde nur Kung Lao gemeint sein. Allerdings müsst ihr Kung Lao nicht als Kämpfer, sondern als Kameo mit in den Kampf nehmen und seine Fatality ausführen.

NUTZE DAS ELEMENT, DAS LEBEN BRINGT

Fundort: Feuertempel (Umfallend)

Feuertempel (Umfallend) Tipp: Nutze das Element, das Leben bringt

Nutze das Element, das Leben bringt Lösung: Rains Fatality ausführen.

Das Element, das Leben bringt, ist Wasser. Ihr müsst also einen Charakter wählen, der über Wasserkräfte verfügt. Wer könnte sich da besser eignen als Rain? Richtig: Niemand! Wählt Rain aus und führt am Ende des Kampfes eine Fatality aus, um auch die letzte Schatzkiste zu öffnen.