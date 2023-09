Mortal Kombat 1: Brutalities ausführen und freischalten

Der Brutality stellt in Mortal Kombat 1 eine Möglichkeit dar, einen Kampf vorzeitig durch das Ableben eures virtuellen Gegners zu beenden. Wie ihr Brutlaties ausführen und freischalten könnt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Was ist ein Brutality?

Habt ihr die Gesundheitsleiste eures Gegners geleert, ist der Kampf (wie für die „Mortal Kombat“-Reihe üblich) noch nicht zu Ende. Stattdessen dürft ihr nach der allseits bekannten Aufforderung „Finish him/her“ noch einen allerletzten Angriff ausführen, der euer taumelndes Gegenüber ins Jenseits befördern sollte. Für eine besonders brutale Hinrichtungssequenz sorgt der Fatality, der via Tastenkombination ausgeführt werden kann und jedem Charakter eigen ist.

Bei Brutalities verhält es sich anders. Hier müsst ihr eine bestimmte Spezialaktion ausführen, wenn euer Gegner angeschlagen, aber noch nicht kampfunfähig ist. Hat euer Kontrahent also kaum noch Trefferpunkte übrig, ist es an der Zeit, einen Brutality auszuführen, der seine Gesundheit auf Null befördert. Ein Brutality tötet euer Gegenüber also noch im Kampfgeschehen und lässt dem Ansager keine Chance mehr, den berühmt berüchtigten „Finish him/her“-Ausruf zu tätigen.

Wie führe ich einen Brutality aus?

Nach dem einen oder anderen Brutality bleibt nicht viel von eurem Gegner übrig. (© Screenshot GIGA)

Es gibt eine einfache Möglichkeit, die tödlichen Angriffe zu üben. Einen gewissen Brutality-Angriff können nämlich sämtliche Charaktere ausführen: Es handelt sich um den Uppercut, der im Spiel „Der Klassiker“ genannt wird. Der letzte Treffer in einem Kampf muss also ein Uppercut sein, allerdings müsst ihr dabei die entsprechende Taste (PS5: Dreieck, Xbox: Y, Switch: X) gedrückt halten und dürft sie nicht gleich wieder loslassen.

Derlei Erklärungen findet ihr auch im Spiel: Drückt während des Kampfes einfach die Pause-Taste, wählt die Aktionsliste und danach den Reiter „Finishers“. Hier findet ihr neben Fatalities auch Brutalities vor. Wichtige Details zu den Kampfmanövern erfahrt ihr durch die „Fortgeschrittene Ansicht" (PS5: Viereck, Xbox: X, Switch: A).

Wie schalte ich neue Brutalities frei?

Neue Brutalities könnt ihr freischalten, indem ihr Erfahrungspunkte für die Charaktere sammelt. Erfahrungspunkte erhaltet ihr im Invasionen-, Türme- und Ranked-Modus. Wenn ihr das Maximallevel eines Charakters erreicht, habt ihr alle ihm zur Verfügung stehenden Brutalities freigeschaltet. Ihr solltet also so oft wie möglich mit einem der Kämpfer spielen, wenn ihr neue Brutalities für ihn freischalten wollt. Selbiges betrifft die Kameos: Wenn ihr neue Brutalities für die Kameos in Mortal Kombat 1 erhalten wollt, müsst ihr sie mit in den Kampf nehmen.