Nach Verspätungen: E-Auto-Bauer will deutsche Kunden endlich beliefern

Mit dem Erhalt behördlicher Genehmigungen können einige E-Autos Ende 2023 ausgeliefert werden. Der chinesischen Konkurrenz drohen hingegen Strafzölle.

Der vietnamesische E-Auto-Hersteller VinFast erfüllt seit geraumer Zeit die EU-Norm für Elektrofahrzeuge und plant, zahlreiche E-Autos des Modells VF8-Crossover auf den europäischen Markt zu schicken. Wann diese genau zu erwarten sind und wie lange der Fördertopf für E-Autos noch hält, erfahrt ihr bei uns.

Ihr habt Vorurteile zu E-Autos? Dann schaut euch unser Video an und erfahrt, welche Irrtümer es diesbezüglich gibt:

Wie lang ist die Wartezeit für die vietnamesischen E-Autos?

Das Crossover-Modell VF8 von VinFast soll nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen durch die europäische Aufsichtsbehörde das erste Modell des vietnamesischen E-Auto-Herstellers auf dem europäischen Markt sein. Knapp 3.000 VF8-Crossover sollen im vierten Quartal 2023 in Deutschland, Frankreich und der Niederlande ausgeliefert werden. Weitere E-Modelle von VinFast, darunter VF6, VF7 und VF9, sollen für europäischen Interessenten voraussichtlich im kommenden Jahr zur Verfügung stehen.

Höhere Wettbewerbsfähigkeit des E-Auto-Bauers durch Strafzölle an China

Doch zur gleichen Zeit stehen für die chinesische Konkurrenz Strafzölle an. Diese beziehen sich auf die hohe Flut von über 70.000 in China hergestellten E-Autos in den ersten sieben Monaten dieses Jahres. Sollte sich die Europäische Union für Strafzölle entscheiden, macht das die Preise des vietnamesischen Konkurrenten weitaus wettbewerbsfähiger. Das Modell VF8 startet ab einem Preis von 50.990 Euro, wohingegen das in China hergestellte Model Y von Tesla aktuell noch ab 46.000 Euro erhältlich ist. Damit kann sich eine Marktlücke auf dem europäischen Markt ergeben, durch die Europa zum größten Übersee-Markt von VinFast wird.

Wie lange hält der Fördertopf für E-Autos noch?

Seit Anfang 2023 sind die neuen E-Auto-Förderungen in Kraft getreten und für das Jahr 2024 sind weitere Änderungen geplant. Die Förderungen für Plug-in-Hybride sind seit dem 31. Dezember 2022 ausgelaufen. Doch wie viel spart ihr jetzt mit der Prämie? Entscheidet ihr euch dafür, ein E-Auto mit einem Preis unter 40.000 Euro zu erwerben, beträgt die Prämie 4.500 Euro. Bei E-Autos über 40.000 Euro liegt die Förderung bei 3.000 Euro. Doch der Fördertopf wird immer weiter reduziert und so erhaltet ihr ab 2024 nur noch 3.000 Euro bei Autos mit einem Preis von unter 40.000 Euro. Für teurere E-Autos ab über 40.000 Euro liegt die Förderung lediglich bei 2.400 Euro.

Ist die Förderung auch noch für Unternehmen erhältlich? An dieser Stelle müssen wir euch enttäuschen, denn seit dem 1. September 2023 kann die Prämie nur noch von Privatpersonen und gemeinnützigen Organisationen, allerdings nicht mehr von Unternehmen in Anspruch genommen werden.