Ein grauenhafter Traum, der einen Kultfilm wieder aufleben ließ! Mit diesem Horror-Remake sorgte Regisseur Samuel Bayer für schlaflose Nächte.



Wer auf die Filmografie von Wes Craven blickt, stellt sich unweigerlich die Frage, wie dieser Mann mit positivem Gemüt durchs Leben gehen konnte. Blut, Schrecken und Gänsehaut durchziehen sein filmisches Erbe, das der 2015 verstorbene Amerikaner hinterließ. Ob „Das Dings aus dem Sumpf“, „Shocker“, „Verflucht“ oder „Das Haus der Vergessenen“: Craven erschuf legendäre Genre-Klassiker, die jeder Fan einmal in seinem Leben gesehen haben sollte. Dazu zählt natürlich auch Freddy Kruegers Odyssee durch die Träume junger Menschen, die sich vor dem vernarbten Monster in Sicherheit bringen müssen. Mit „A Nightmare On Elm Street“ kommt nun eine Neuinterpretation von 2010 ins Fernsehen. Bei Netflix habt ihr die Chance, Freddy Krueger (Robert Englund) ohne Werbeunterbrechung zu begegnen. Ansonsten könnt ihr euch auch bei Amazon Prime Video im Kauf- oder Leihstream gruseln. Aber Vorsicht: Der traummordende Serienkiller hinterlässt heftige Spuren.



Dem 1984 erschienenen Auftakt folgten mehrere Fortsetzungen, die im Jahr 2010 vorerst in einem Remake des Originals endeten. Ob sich ein Teil der Reihe in die Hitliste der elf gruseligsten Horrorfilme einreihen konnte, verraten wir euch in unserem Video.



Worum geht es in „A Nightmare On Elm Street“?

Sehr zum Schock seiner Freunde bringt sich der junge Dean direkt vor ihren Augen im Schlaf vermeintlich selbst um. Kurz nach dem skurrilen Vorfall begegnen seine Freunde in ihren Träumen einem mysteriösen Mann mit Brandwunden und Klingenhänden. Während sie versuchen, nicht auch Opfer des Albtraum-Killers zu werden, decken sie Stück für Stück dessen dunkle Vergangenheit auf. Können die Freunde das Mysterium um Freddy Krueger aufdecken und ihn besiegen?

„A Nightmare On Elm Street“: Weitere Albträume in Planung?

Mit zahlreichen – mehr und weniger guten – Fortsetzungen zementierte Freddy Krüger seinen Status in der Popkultur der 80er-Jahre. Neben Jason Voorhees und Michael Myers gehört Krüger zu den schaurigsten Filmmonstern des Horror-Genres. Die Faszination für die legendäre Figur beschäftigt derzeit den „Spuk in Hill House“-Erfinder Mike Flanagan. Er will das 2010er-Remake vergessen machen und Freddy Krueger in einem neuen Film wieder ins Leben zurückholen. Eine entsprechende Idee ist vorhanden, wie ScreenRant berichtet, aber der Kampf um die Rechte erschwert die Realisierung. Dass Mike Flanagan ein Händchen für effektvollen Grusel besitzt, bewies er mit seiner zehnteiligen Netflix-Serie fraglos. Wann er seine Vision um die Rückkehr von Freddy Krüger aber in die Tat umsetzen kann, ist nach aktuellem Stand ungewiss.

