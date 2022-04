Nintendo-Schnäppchen hat Lidl immer mal wieder zu bieten, doch der heutige „Deal des Tages“ lohnt sich ganz besonders. Nur für wenige Stunden bekommt ihr die beliebte Neuauflage des Taschenmonster-Hits „Pokémon Strahlender Diamant“ für unter 35 Euro. Außerdem sind noch weitere Switch-Bundles gerade richtig günstig erhältlich.

Lidl: Nintendo Switch & Spiele stark reduziert

Auch fünf Jahre nach Release der Nintendo Switch ist die portable Heimkonsole von Nintendo noch immer beliebt bei Jung und Alt. Kein Grund also für Händler große Reduzierungen anzubieten. Umso schöner, wenn es doch mal ein Schnäppchen gibt. Lidl hat so eines jetzt in seinem Onlineshop. Neben Lebensmitteln und Alltagsgegenständen hat der Discounter nämlich auch immer wieder einige Multimedia-Deals im Angebot. Dieses Mal reduziert Lidl die Nintendo Switch inklusive verschiedener Spiele. Jedes Bundle ist dabei günstiger als die Konsole und das jeweilige Game im Einzelkauf.

Wie gut sind die Bundles jetzt? Die Konsole selbst bekommt ihr laut Preisvergleich aktuell für ca. 280 Euro. „Pokémon: Strahlender Diamant“ schlägt mit mindestens 42 Euro zu Buche – macht zusammen 322 Euro. Amazon hat das Bundle für 328 Euro auf Lager. Mit dem Angebot bei Lidl für 305 Euro spart ihr also mindestens 17 Euro.

Nintendo Switch Konsole Neon-Rot/Neon-Blau + Pokémon Strahlender Diamant Statt 322 Euro: Nintendo Switch Konsole plus Docking-Station und farbigen Joy-Cons. Inklusive des Pokémon-Klassikers als Remake "Pokémon: Strahlender Diamant". Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.04.2022 13:48 Uhr

Eine größere Ersparnis könnt ihr herausschlagen, wenn ihr euch für die Switch samt dem Spiel „Super Mario 3D World + Bowser's Fury“ interessiert. Hier schlägt das Game alleine schon mit 48 Euro zu Buche, ihr spart mit dem Bundle bei Lidl also mindestens 23 Euro.

Nintendo Switch Grau + Super Mario 3D World + Bowser's Fury Statt 328 Euro: Nintendo Switch Konsole plus Docking-Station und farbigen Joy-Cons. Inklusive Spiel Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.04.2022 19:32 Uhr

Weitere Ersparnis und Mario-Vergnügen gibt es mit dem Bundle samt Top-Titel Mario Odyssey. Der Jump'n'Run-Knüller samt Konsole kostet mit 315 Euro bei Lidl zwar etwas mehr als die anderen Bundles, günstiger als Konsole und Spiel einzeln zu kaufen, ist es dennoch.

Nintendo Switch Grau + Super Mario Odyssey Statt 328 Euro: Nintendo Switch Konsole plus Docking-Station und grauen Joy-Cons. Inklusive Spiel Super Mario Odyssee. Der perfekte Jump'n'Run-Spaß für Jung und Alt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.04.2022 19:24 Uhr

So spart ihr bei Lidl die Versandkosten

Normalerweise fallen beim Versand im Lidl-Onlineshop noch mindestens 4,95 Euro Versandkosten an. Wer sich diese sparen möchte, kann den Lidl-Newsletter abonnieren und bekommt dafür einen Gutschein, der einem diese einmalig erlässt. Die Anmeldung dazu findet ihr auf der Lidl-Aktionsseite.

