Fossil hat erst vor kurzer Zeit neue Android-Smartwatches vorgestellt, die optisch und technisch sehr ansprechend sind. Der Preis war bisher aber noch etwas zu hoch. Jetzt hat Otto den Preis wenige Wochen nach der Markteinführung deutlich gesenkt und Amazon geht direkt mit. GIGA hat alle Details für euch.

Fossil Gen 5E bei Otto und Amazon günstiger kaufen

Vor wenigen Wochen hat Fossil mit der Gen 5E eine neue Smartwatch vorgestellt, die für 229 Euro auf den Markt kam. Nur kurze Zeit später ist der Preis deutlich gefallen. Otto verkauft die Smartwatch aktuell zum Preis von 183,20 Euro. Der Preis gilt auch für die Version in Edelstahl und mit Silikon-Armband. Nur die Version für Frauen mit den Steinen ist nicht im Preis gesenkt worden. Amazon hat sich nicht lange bitten lassen. Dort ist die Fossil Gen 5E ebenfalls auf 183,20 Euro im Preis gesenkt worden.

Zum Angebot bei Otto

Zum Angebot bei Amazon

Optisch ist die Fossil Gen 5E ein echter Hingucker. Sie gehört zu den schönsten Android-Smartwatches auf dem Markt. Technisch hat sich nicht viel verändert – teilweise wurden Funktionen sogar entfernt, wie beispielsweise das GPS, was bei einer Smartwatch in der Preisklasse schon sehr verwunderlich ist. Wer also Sport treiben möchte, muss sein Handy jetzt wieder mitschleppen. Kontaktlos bezahlen oder den Puls messen kann man aber weiterhin. Da die Fossil Gen 5E jetzt günstiger ist als die Gen 5, ist die schwächere Ausstattung kein großes Problem. Wer GPS haben möchte, greift dann halt weiterhin zur etwas teureren Gen 5.

Für wen lohnt sich der Kauf der Fossil-Smartwatch?

Im Endeffekt für alle, die eine möglichst schöne Smartwatch haben wollen, mit der man den Puls überwachen und kontaktlos bezahlen kann. Der Funktionsumfang ist sehr groß. Man muss sich halt nur im Klaren sein, dass der Fossil Gen 5E das GPS-Modul fehlt. Wer aber sowieso draußen kein Sport macht und seine Strecke nicht aufzeichnen möchte, kann hier jetzt günstig zuschlagen.