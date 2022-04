PrivadoVPN ist ein VPN-Anbieter, der sich besonders durch eine hohe Sicherheit sowie die Unterstützung einer ganzen Reihe von Streaming-Diensten bezüglich der Umgehung von Geoblocking auszeichnet. Neben einer kostenlosen Version mit begrenztem monatlichen Datenvolumen ist die kostenpflichtige Version des VPN-Dienstes mit unbegrenztem Datenvolumen derzeit zu einem besonders günstigen Preis zu haben.

PrivadoVPN: Top-VPN-Dienst mit 69 % Rabatt erhältlich

Für alle, die gegenwärtig Bedarf an einem guten VPN-Dienst haben, steht gerade ein hervorragendes Angebot zur Verfügung: Der Anbieter PrivadoVPN gewährt euch auf seinen VPN-Dienst satte 69 % Rabatt, womit ihr nur 2,50 Euro pro Monat im 12-Monats-Abo zahlt. Dabei bekommt ihr vom Hersteller eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, falls euch das Angebot wieder Erwarten nicht gefällt.

Zusätzlich stellt euch der Anbieter auch noch eine kostenlose Version seines VPN-Dienstes zur Verfügung. Bei dieser ist das nutzbare Datenvolumen jedoch auf 10 GB monatlich begrenzt und ihr könnt den Dienst nur auf einem Gerät nutzen. Bei der kostenpflichtigen Version besteht selbstverständlich keine Beschränkung des Volumens und ihr könnt den Dienst auf bis zu 10 Geräten nutzen.

PrivadoVPN: Für wen lohnt sich die Nutzung des VPN-Dienstes?

Im Allgemeinen lohnt sich die Nutzung eines VPN-Dienstes für alle, die Wert auf ein hohes Maß an Sicherheit und Anonymität beim Surfen im Internet legen. Mit einem VPN seid ihr sicher in öffentlichen WLANs unterwegs und Unternehmen können euer Surfverhalten nicht tracken.

Weiterhin ist ein VPN-Dienst in der Lage, Werbeanzeigen zu blocken und ermöglicht es euch, mittels Geoblocking auf in Deutschland gesperrte Inhalte zuzugreifen oder von anderen Ländern aus auf eure Netflix-Bibliothek zuzugreifen.

Das Besondere an PrivadoVPN ist dessen Sitz in der Schweiz und die ausschließliche Benutzung eigener Server. Der Anbieter legt keinerlei Logs an, woraus sich eine besonders hohe Anonymität und Sicherheit ergibt. Außerdem unterstützt der VPN-Dienst das erwähnte Unblocking einer ganzen Reihe von Streaming-Diensten, neben Netflix unter anderem auch Disney+, HBO Max, Amazon Prime, Apple Music und YouTube Music.