Im Rahmen der „Samsung Deal Days“ bekommt ihr bei Media Markt gerade zahlreiche Samsung-Geräte zu Schnäppchenpreisen. Mit dabei sind Smartphones, Tablets und Smartwatches. Wir haben die Angebote geprüft und präsentieren euch hier die besten Deals.

„Samsung Deal Days“ bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt sind die „Samsung Deal Days“ gestartet, mit einigen richtig guten Deals für Galaxy-Smartphones, Watches, Laptops und Tablets (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Die Angebote sind allerdings zeitlich begrenzt und nur bis zum 25. Mai 2023 verfügbar. Besonders beliebte Produkte können auch schnell ausverkauft sein – wer Interesse hat, sollte sich also beeilen.

Wir haben uns die Samsung-Schnäppchen ganz genau angesehen, die Preise mit denen anderer Händler verglichen und listen nachfolgend nur die besten Angebote.

Samsung-Aktion bei MediaMarkt: Tablets zu Tiefstpreisen

Besonders radikal setzt MediaMarkt den Roststift bei den Preisen der Samsung-Tablets an. So bekommt ihr zum Beispiel den beliebten Allrounder Galaxy Tab S6 Lite in der 2022er Edition inklusive S Pen zum aktuellen Online-Bestpreis von nur 269 Euro (statt 389,99 Euro). Im Vergleich zum 2020er Modell bietet es einen neueren Prozessor sowie Verbesserungen bei den Kameras.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (64 GB) Statt 389,99 Euro: 10,4-Zoll-Tablet mit 64 GB Speicher und 4 GB RAM. 2022 Edition mit Android 12. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.05.2023 08:28 Uhr

Wer's ein wenig größer sowie leistungsstärker mag, greift zum Galaxy Tab S7 FE. Hier sorgt der Snapdragon-778G-Prozessor, flankiert von 4 GB RAM, für flüssiges und kreatives Arbeiten. Bei MediaMarkt sichert ihr euch das Top-Tablet zum Kracherpreis von nur 449 Euro (statt 589,99 Euro). Günstiger geht's aktuell nicht.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Statt 589,99 Euro: Tablet mit 12,4-Zoll-Display, 64 GB internem Speicher, 4 GB RAM und Wi-Fi. Inklusive S-Pen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.05.2023 09:15 Uhr

Im Highend-Bereich sticht vor allem das Galaxy Tab S8 Ultra hervor, das ihr bei MediaMarkt jetzt für nur 1.199 Euro (statt 1.499 Euro) ergattern könnt. Das ist zwar ein ganz schön stolzer Preis für ein Tablet, aber ihr bekommt hier auch eines der besten Android-Tablets auf dem Markt zum aktuell günstigsten Online-Preis.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Statt 1.499 Euro: Tablet mit Wi-Fi, 512 GB Speicher, 16 GB RAM, 14,6 Zoll-Display, 120 Hz Aktualisierungsrate und S-Pen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.05.2023 07:38 Uhr

Starke Rabatte auf Smartphones & Smartwatches

Auch die Preise der Smartphones und Galaxy Watches lässt MediaMarkt ordentlich purzeln. Egal ob Ober- oder Mittelklasse – bei den „Samsung Deal Days“ ist für jeden etwas dabei. Das sind die absoluten Highlights:

Samsung Galaxy A54 5G (128 GB) Statt 489 Euro UVP: Android-Smartphone mit 6,4 Zoll Dynamic AMOLED Display, 5.000 mAh Akku, 128 GB Speicher und 8 GB RAM. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.05.2023 03:40 Uhr

Samsung Galaxy S22 (128 GB) Statt 849 Euro UVP: Android-Smartphone mit 8 GB RAM, 6,1 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, Dual SIM und 3.700 mAh Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.05.2023 05:47 Uhr

Samsung Galaxy Watch 5 Pro (45 mm) Statt 469 Euro UVP: Aktuelle Smartwatch von Samsung mit 1,4 Zoll AMOLED-Display, Bluetooth 5.2, EKG- und Blutdruckmessfunktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.05.2023 09:06 Uhr

MediaMarkt: Weitere Samsung-Deals

Die „Samsung Deal Days“-Aktion hat noch viele weitere Schnäppchen zu bieten, schaut einfach auf der Übersichtsseite von MediaMarkt vorbei – es lohnt sich!

