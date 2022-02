Samsung hat mit dem Samsung Galaxy A52s 5G eine verbesserte Version des A52 auf den Markt gebracht. Der Preisverfall hat bereits eingesetzt, denn aktuell verkauft Amazon das Smartphone mit einer verlängerten Garantie noch günstiger als sonst.

Samsung Galaxy A52s 5G im Preisverfall

Originalartikel:

Mitte August 2021 hat Samsung überraschend eine verbesserte Version seines „Volks-Handys“ Galaxy A52 vorgestellt: die neue Version heißt Galaxy A52s 5G. Es kam für 449 Euro auf den Markt. Nun gibt es das Handy aber bei Amazon zum Preis von schlappen 359 Euro (bei Amazon anschauen). Statt den sonst üblichen 24 Monaten Garantie erhaltet ihr nur bei Amazon 30 Monate und seid länger abgesichert.

Das Angebot bei Amazon gilt nur für kurze Zeit. Wer auf die Garantie verzichten und 2 Euro sparen will, kann auch bei Coolblue zugreifen (bei Coolblue anschauen). Dort wird das Smartphone zum Preis von 357 Euro verkauft. Alternativ bieten sich noch MediaMarkt (bei MediaMarkt anschauen) und Saturn (bei Saturn anschauen) an. Dort werden auch 359 Euro verlangt. Meldet ihr euch für den Newsletter an, könnt ihr 10 Euro sparen. Hier gibt es aber auch nur 24 Monate Garantie.

Was macht das Samsung Galaxy A52s 5G so besonders?

Samsung hat das Galaxy A52s 5G durch den Wechsel des Prozessors deutlich leistungsstärker gemacht. Das Galaxy A52 5G lief in unserem Test schon schnell, jetzt dürfte das Handy zu einem echten Überflieger werden.

Dabei bleiben die vielen Vorteile des Smartphones unberührt. So ist es weiterhin wasserdicht und gegen Staub geschützt, hat eine hochauflösende Kamera, die gute Bilder macht, einen großen Akku, der schnell aufgeladen werden kann, und ein großes Display mit 120 Hz. Mehr Smartphone braucht niemand.

Im Video zeigen wir euch das bisherige Samsung Galaxy A52 5G:

Samsung Galaxy A52 5G im Test: Mittelklasse mit Premium-Features Abonniere uns

auf YouTube

Wie sieht die Update-Politik von Samsung aus?

Wie bei allen neueren Samsung-Smartphones greift die Update-Garantie von Samsung. Insgesamt vier Jahre werden Smartphones mit großen und kleinen Android-Updates versorgt. Heißt also, dass man mit dem Samsung Galaxy A52s 5G ein absolut zukunftssicheres Smartphone kauft. Es unterstützt bereits 5G und wird auch lange mit Android-Updates versorgt. Hier hat man die nächsten vier Jahre Ruhe.