Bei MediaMarkt gibt es aktuell ein richtig verlockendes Tarif-Angebot mit dem Samsung Galaxy S20 FE, einer Smartwatch und einem Vertrag im Vodafone-Netz, bei dem ihr im Endeffekt sogar Profit macht. GIGA hat genau nachgerechnet. Lange wird sich dieses Angebot zu dem Preis sicher nicht halten.

Samsung Galaxy S20 FE mit Vodafone-Tarif für 19,99 Euro monatlich

Wer sich einen richtig guten Tarif-Deal sichern möchte, sollte jetzt bei MediaMarkt reinschauen. Dort gibt es das Samsung Galaxy S20 FE mit der Galaxy Watch Active und dem Mobilcom-Debitel-Tarif „green LTE 6GB Promotion“ für nur 19,99 Euro im Monat. Ihr müsst einmal 49 Euro draufzahlen für die Hardware und eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro entrichten. Der Wert der Geräte liegt allein schon über dem Gesamtpreis des Vertrags für zwei Jahre, sodass ihr mit einem kleinen Gewinn rausgeht.

Zum Angebot bei MediaMarkt

Der Tarif-Deal im Überblick:

Tarif: Mobilcom-Debitel green LTE 6GB Promotion

Netz: Vodafone

6 GB LTE (max. 50 MBit/s)

Allnet-Flat für Telefonie in alle deutschen Netze

SMS in dt. Netze: 0,19 Euro (keine Flat)

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Monatliche Kosten: 19,99 Euro

Einmalige Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 0,00 Euro

Samsung Galaxy S20 FE + Galaxy Watch Active: 49 Euro

Insgesamt zahlt ihr also für den Tarif im Vodafone-Netz mit Samsung Galaxy S20 FE und Smartwatch in 24 Monaten nur 568,75 Euro. Allein das Smartphone und die Smartwatch kosten aber schon im Einzelkauf 611,57 Euro. Wenn ihr diesen Tarif-Deal abschließt, macht ihr also einen Gewinn von 42,82 Euro und habt einen guten Tarif im Vodafone-Netz quasi kostenlos dazu. Ein so gutes Angebot mit Vodafone-Netz gibt es selten.

Was taugt das Samsung Galaxy S20 FE?

Mit dem Galaxy S20 FE hat Samsung ein sehr interessantes Android-Handy auf den Markt gebracht. Es bietet ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier im Angebot bekommt man die etwas schwächere 4G-Version mit Exynos-Prozessor. Die 5G-Version mit Qualcomm-Chip bietet mehr Leistung, wie wir im Test vom Samsung Galaxy S20 FE 5G festgestellt haben. Bei dem tollen Preis ist das aber zu vernachlässigen.