Das Warten hat ein Ende: Ab sofort könnt ihr die neuen Samsung-Smartphones Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra vorbestellen. In der Tarifwelt von Saturn tummeln sich zum Start bereits viele Angebote mit Vertrag in den Netzen von Telekom, Vodafone und o2. Wir fassen die aktuellen Highlights zusammen.

Samsung Galaxy S23 (Plus & Ultra) mit Vertrag bei Saturn

Falls ihr zu den ersten Besitzern des brandneuen Galaxy S23 gehören wollt und zudem einen Handytarif dazu benötigt, solltet ihr aktuell in der Tarifwelt von Saturn vorbeischauen. Dort könnt ihr die Samsung-Flaggschiffe mit Vertrag zum Sparpreis vorbestellen. Dank der aktuellen Vorbesteller-Aktion bekommt ihr kostenlos doppelten Speicher – allerdings nur, wenn ihr euch bis spätestens 16.02.2023 für das Galaxy S23, S23 Plus oder S23 Ultra entscheidet. Ab 17.02.2023 sind die Geräte offiziell im Handel erhältlich.

Galaxy S23 mit Vertrag bei Saturn

Für das „normale“ Galaxy S23 mit 128 GB Speicher verlangt Samsung ohne Vertrag 949 Euro. Als Vorbesteller solltet ihr jedoch zur 256-GB-Variante greifen, da ihr sie noch bis 16. Februar für 949 Euro (statt 1.009 Euro) bekommt. Mit Vertrag müsst ihr diese hohe Summe nicht auf einmal ausgeben, sondern könnt das Smartphone bequem auf Raten abbezahlen und habt zudem gleich einen Tarif mit dabei.

Bei Saturn bekommt ihr das Samsung Galaxy S23 (256 GB) zum Beispiel mit „freenet Telekom green LTE“-Tarif (50 GB LTE) für einmalig 49 Euro plus 49,99 Euro Grundgebühr im Monat. Der Anschlusspreis entfällt und bei Rufnummernmitnahme könnt ihr euch einen Bonus von 50 Euro sichern. Nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit betragen die Kosten 24 x 49,99 Euro + 49 Euro = 1.248,76 Euro. Zieht man den Wert des Smartphones (949 Euro) sowie den 50-Euro-Bonus von den Gesamtkosten ab, bleiben 249,76 Euro für den Tarif übrig. Geteilt durch 24 Monate entspricht das 10,41 Euro im Monat – ein sehr günstiger Preis für einen 50-GB-Tarif im Telekom-Netz.

Weitere Angebote mit dem Galaxy S23 samt Vertrag in den Netzen von Telekom, Vodafone und o2 findet ihr auf dieser Übersichtsseite bei Saturn.

Galaxy S23 Plus mit Vertrag bei Saturn

Wer es eine Nummer größer mag, greift zum Galaxy S23 Plus, das sich Vorbesteller in der 512-GB-Variante für 1.199 Euro (statt 1.319 Euro) sichern können.

Bei Saturn bekommt ihr das Samsung Galaxy S23 Plus (512 GB) zum Beispiel mit „freenet Vodafone Giga Mobil M“-Tarif (25 GB 5G) für einmalig 99 Euro plus 59,99 Euro Grundgebühr im Monat, der Anschlusspreis beträgt 39,99 Euro und bei Rufnummernmitnahme könnt ihr euch einen Bonus von 50 Euro sichern. Nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit belaufen sich die Kosten auf 24 x 59,99 Euro + 99 Euro + 39,99 Euro = 1.578,75 Euro. Zieht man den Wert des Smartphones (1.199 Euro) sowie den 50-Euro-Bonus von den Gesamtkosten ab, bleiben 429,75 Euro für den Tarif übrig. Geteilt durch 24 Monate entspricht das 17,91 Euro im Monat.

Weitere Angebote mit dem Galaxy S23 Plus samt Vertrag in den Netzen von Telekom, Vodafone und o2 findet ihr auf dieser Übersichtsseite bei Saturn.

Galaxy S23 Ultra mit Vertrag bei Saturn

Mit seinem 6,8 Zoll in der Diagonale messenden Display stellt das Galaxy S23 Ultra nicht nur das größte neue Samsung-Handy dar, es bietet zudem den beliebten S Pen, den eingefleischte Samsung-Fans bereits von der mittlerweile eingestampften Note-Reihe her kennen. Mit einem Preis von 1.399 Euro (statt 1.579) für Vorbesteller der 512-GB-Variante ist es allerdings auch das mit Abstand teuerste Galaxy S23.

Bei Saturn bekommt ihr das Top-Modell (512 GB) mit „freenet Telekom green LTE“-Tarif (50 GB LTE) für einmalig 399 Euro plus 49,99 Euro Grundgebühr im Monat, der Anschlusspreis entfällt und bei Rufnummernmitnahme könnt ihr euch einen Bonus von 50 Euro sichern. Nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit betragen die Kosten 24 x 49,99 Euro + 399 Euro = 1.598,76 Euro. Zieht man den Wert des Smartphones (1.399 Euro) sowie den 50-Euro-Bonus von den Gesamtkosten ab, bleiben 149,76 Euro für den Tarif übrig. Geteilt durch 24 Monate entspricht das 6,24 Euro im Monat – ein absoluter Top-Preis für einen 50-GB-Tarif im Telekom-Netz!

Weitere Angebote mit dem Galaxy S23 Ultra samt Vertrag in den Netzen von Telekom, Vodafone und o2 findet ihr auf dieser Übersichtsseite bei Saturn.

