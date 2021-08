Einen Tag vor dem offiziellen Marktstart der Samsung Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic haut Saturn einen echten Hammer raus. Die brandneuen Smartwatches sind mit einem dicken Rabatt zu haben. Mit einem Trick könnt ihr sogar doppelt sparen.

Samsung Galaxy Watch 4 (Classic) vor Marktstart im Preisverfall

Am 27. August 2021 startet offiziell der Verkauf der Samsung Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic. Der Marktstart wird sehnsüchtig erwartet, denn die Smartwatch wechselt in der neuen Generation zum Wear-OS-Betriebssystem von Google. Wer die Uhr vorbestellt hat, könnte sich nun leicht ärgern. Jetzt kann man nämlich einen Rabatt von 15 Prozent bei Saturn erhalten, wodurch die Smartwatches spürbar günstiger werden.

So erhalten Saturn-Card-Inhaberinnen und -Inhaber auf Samsung-Smartwatches einen Rabatt von 15 Prozent. Ihr könnt diesem Club kostenlos beitreten und erhaltet den Rabatt. Überraschenderweise gilt das auch für die neuen Galaxy-Watch-4-Modelle. So sinkt beispielsweise der Preis der Samsung Galaxy Watch 4 in 44 mm und mit LTE auf 296,65 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 349,00 Euro. Der Rabatt wird direkt im Warenkorb abgezogen und gilt nur bei Lieferung.

Wer will, kann sich zusätzlich beim Saturn-Newsletter anmelden und so weitere 10 Euro sparen. Günstiger bekommt man die Samsung Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic aktuell nicht.

Was macht die Samsung Galaxy Watch 4 so besonders?

Samsung hat die Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic komplett neu entwickelt und ist beim Betriebssystem von Tizen auf Wear OS 3.0 umgestiegen. Dafür hat man eng mit Google zusammengearbeitet. Samsung hat zudem einen neuen Prozessor entwickelt, der für eine hohe Performance und Laufzeit sorgen soll, sowie einen neuen Sensor eingebaut, der die Körperzusammensetzung analysiert. Das Design der Uhren wurde optimiert und man hat jetzt die Wahl aus zwei Modellen.

Der größte Vorteil der Samsung Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic liegt in der App-Auswahl. Man bekommt nun Zugriff auf alle Google-Apps und -Dienste. Durch den Wechsel von Samsung zu diesem Betriebssystem geben auch viele Entwickler wieder Gas. Spotify hat beispielsweise die Offline-Funktion endlich veröffentlicht. Da dürfte also noch viel kommen.