MediaMarkt hat aktuell ein extrem günstiges Tarif-Bundle mit dem Galaxy S20 FE im Angebot. Das beliebte Top-Smartphone von Samsung bekommt ihr zusammen mit einer Allnet-Flat sowie 5 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz zum absoluten Sparpreis. Außerdem gibt es aktionsweise noch 3 nützliche Zugaben obendrauf. GIGA hat die Details.

Samsung Galaxy S20 FE + Vodafone-Tarif zum Knallerpreis bei MediaMarkt

Top-Smartphone von Samsung mit kleinem Vodafone-Tarif zum Mini-Preis gesucht? Dann könnte das aktuelle MediaMarkt-Angebot interessant sein. Dort gibt es das Galaxy S20 FE inklusive Allnet-Flat sowie 5 GB Datenvolumen für nur 19,99 Euro im Monat. Hinzu kommt noch ein Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro und 29 Euro Zuzahlung für das Smartphone in der 128-GB-Variante. Für kurze Zeit erhalten Käufer außerdem einen Google Nest Hub, die kabellosen Samsung Galaxy Buds 2 sowie ein Charger Pad gratis dazu. Bei Interesse solltet ihr euch jedoch beeilen, denn das Galaxy S20 FE ist nur noch in der Farbe „Cloud Navy“ erhältlich.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: Mobilcom-Debitel Green LTE

Netz: Vodafone

5 GB LTE (max. 21,6 MBit/s)

(max. 21,6 MBit/s) Allnet-Flat

SMS kosten 19 Cent

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Mehr zum Samsung Galaxy S20 FE erfahrt ihr im Vorstellungsvideo:

Die Kosten des Angebots im Überblick:

Grundgebühr: 24 × 19,99 Euro

Zuzahlung fürs Samsung Galaxy S20 FE 128 GB: 29 Euro

Einmalige Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: gratis

= 548,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit

Galaxy S20 FE mit Vodafone-Tarif bei MediaMarkt: Für wen lohnt sich das Angebot?

Das Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon-865-Version, 128 GB Speicher, 6 GB RAM) kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 450 Euro, für den Google Nest Hub werden ca. 76 Euro fällig, für die Samsung Galaxy Buds 2 mindestens 130 Euro und für das Charger Pad ca. 20 Euro. Zusammengerechnet beträgt der Wert der Hardware rund 676 Euro und übersteigt damit die Kosten des Tarif-Bundles deutlich. Ihr bekommt die Vodafone-Flat mit 5 GB Datenvolumen also nicht nur effektiv kostenlos, sondern macht zudem einen Gewinn von über 100 Euro. Solche Angebote sind extrem selten und schnell vergriffen.

Auf eine SMS-Flat müsst ihr verzichten und auch die LTE-Geschwindigkeit mit maximal 21,6 MBit/s hält sich in Grenzen. Wer jedoch zum Chatten ohnehin WhatsApp oder andere Messenger nutzt und hauptsächlich im WLAN surft, für den reicht die Leistung des MediaMarkt-Angebots locker aus.

Vergesst jedoch nicht, rechtzeitig zu kündigen, spätestens 3 Monate vor Ende der Mindestlaufzeit. Ansonsten verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr und die Grundgebühr erhöht sich auf 21,99 Euro ab dem 25. Monat.

Was taugt das Samsung Galaxy S20 FE?

Das Galaxy S20 FE ist die „Fan Edition“ des Samsung-Flaggschiffs aus dem Jahr 2020, hier in der Version mit dem energieeffizienteren Snapdragon-865-Chip. Das Smartphone besitzt ein 6,5 Zoll in der Diagonale messendes AMOLED-Display mit Full-HD-Auflösung und 120 Hz. Im GIGA-Test hat das Galaxy S20 FE eine sehr gute Wertung von 8,1 von 10 erhalten.