Bei Saturn bekommt ihr gerade bei verschiedenen Aktionen wieder reichlich gute Deals. Welche Angebote echte Kracher sind, haben wir für euch herausgefunden und präsentieren euch hier die Highlights.

Saturn: Diese 10 aktuellen Angebote lohnen sich wirklich

Neben der aktuellen Gutscheinheft-Aktion, in dem euch Saturn viele gratis Zugaben zu Top-Produkten bietet (Aktion ansehen), gibt es auch noch weitere Schnäppchen-Aktionen (Aktionen bei Saturn ansehen), die viele gute Deals versprechen. Wie immer gilt: Angebote können sich jederzeit ändern oder ausverkauft sein – wer zuschlagen will, sollte also nicht allzu lange zögern.

Wir haben uns die Aktion bei Saturn ganz genau angesehen, Preise verglichen und präsentieren euch hier nur die besten Angebote:

Sony Bravia KD-55X80K (55 Zoll) + 100€ Einkaufscoupon Statt 1.099 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, HDR, Dolby Atmos-Surround Sound und Triple-Tuner. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2023 15:45 Uhr

LG 4K-TV 55 Zoll (55UQ79009LA) Statt 799 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 22 mit LG ThinQ und 60 Hz nativer Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2023 16:35 Uhr

Asus Vivobook 14 Statt 899 Euro UVP: Notebook mit 14 Zoll Display, Intel-Core-i7-Prozessor, 8 GB RAM und 512 SDD. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2023 15:45 Uhr

Lenovo L24e-30 (23,8 Zoll) Statt 149 Euro UVP: Full-HD-Monitor mit 6 ms Reaktionszeit, FreeSync und 75 Hz Bildwiederholungsfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2023 13:46 Uhr

Corsair HS70 Bluetooth Statt 119,99 Euro UVP: Kabelloses Over-Ear Headset mit Bluetooth. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2023 16:01 Uhr

Sandisk Ultra 3D SSD (1 TB) Statt 115,99 Euro UVP: 1 TB interner Speicher mit M.2 NVMe. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2023 13:52 Uhr

Philips EP2231/40 2200 LatteGo Statt 499,99 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit 1.500 Watt, 15 bar & Keramikmahlwerk. Für Zubereitung von Espresso, heißem Wasser, Cappuccino & Kaffee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2023 15:45 Uhr

Gorenje WNEI94APS Statt 670 Euro UVP: Waschmaschine mit 9 kg Fassungsvermögen, 1400 Umdrehungen/Minute und Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2023 15:45 Uhr

Philips AC2889/10 Luftreiniger Statt 449,99 Euro UVP: Luftreiniger für eine Raumgröße von bis zu 79 m², mit 56 Watt und HEPA-Filter. Zudem via App steuerbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2023 15:59 Uhr

Heidelberg Wallbox Energy Control 7.5M Statt 840 Euro UVP: Ladestation für Elektrofahrzeuge, 11 kW bei 16 A, Kabellänge: 7,5 m. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2023 13:48 Uhr

Saturn: So findet ihr die besten Angebote & Schnäppchen

Bei Saturn gibt es nicht nur regelmäßig neue Prospekt-Schnäppchen und Tagesangebote im Bereich Technik, Gaming und Entertainment, sondern auch interessante Tarif-Deals. Darüber hinaus gibt es die völlig kostenfreie Saturn-Card, mit der ihr regelmäßig an exklusive Rabatte und Aktionen rankommt. Auch eine Anmeldung zum Saturn-Newsletter kann sich lohnen, denn manchmal gibt es dafür einen 10-Euro-Gutschein. Schnäppchenjäger finden außerdem in der Fundgrube sowie im Outlet weitere Technik-Produkte zu stark reduzierten Preisen. Doch wie immer heißt es auch hier: Preise vergleichen! Damit ihr das nicht machen müsst, übernehmen wir das gerne für euch und durchsuchen regelmäßig die aktuellen Angebote nach den besten Preisknüllern und präsentieren euch nur die besten Deals.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.