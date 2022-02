Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen neuen Laptop anzuschaffen, sollte aktuell bei Saturn vorbeischauen. Dort bekommt ihr das auffällige Asus ZenBook Duo 14 mit Dual Screen zum absoluten Tiefstpreis. Wir haben uns das Angebot angesehen und verraten, für wen es sich lohnt.

Asus ZenBook Duo 14 bei Saturn stark reduziert

Ob für Arbeit, Uni oder Schule – Laptops werden von fast jedem genutzt. Mit dem Asus Zenbook 14 Duo fallt ihr dabei aufgrund des stylischen Designs nicht nur auf, sondern habt zudem ein Notebook mit ordentlich Power unter der Haube. Besonders sticht beim ZenBook natürlich der zweite Bildschirm hervor, was das Notebook zum wahren Multitasking-Profi macht. Das neigbare „ScreenPad Plus“ vergrößert nicht nur die Bildfläche, sondern kann dank Touch-Funktion individuelle Anwendungen besonders schnell erreichbar machen.

Bei Saturn ist das schicke Zenbook 14 Duo aktuell zum Tiefstpreis von 899 Euro zu haben (bei Saturn ansehen) – und damit so günstig wie noch nie zuvor. Andere Händler verlangen aktuell über 300 Euro mehr. Wer auf ein günstiges Angebot für den außergewöhnlichen 14-Zoll-Laptop gewartet hat, kann bei Saturn also getrost zuschlagen.

Die Details im Überblick:

Modellnummer: UX482EA-HY197T

14-Zoll-Touchdisplay, 16:9, 1.920 x 1.080 Pixel

ScreenPad Plus Sekundär-Touchscreen

Intel Core i5 Prozessor

16 GB RAM

512 GB SSD

Intel Iris Xe Graphics

Anschlüsse: HDMI 1.4, 2x USB-C w/ Thunderbolt 4, Micro-SD-Kartenleser, microUSB, 3,5 mm Audio, USB-A

Gewicht: 1,57 kg

Akku: über 8 Stunden bei Websurfing-Belastung

Für wen lohnt sich der Asus-Laptop?

Das ZenBook Duo UX482 ist wohl unübertroffen wenn es ums Multitasking geht. Dafür sorgen sowohl der 14-Zoll-Touchscreen als auch das in der Tastatur eingearbeitete, neigbare ScreenPad Plus. Dies geht jedoch ein wenig auf Kosten der Dicke und Gewichts des Gerätes. Der Laptop hat allerdings eine respektable Akkulaufzeit und lädt in 1,5 Stunden schnell wieder auf. Das Hauptdisplay macht einen guten Eindruck und die Performance insgesamt muss sich nicht hinter Geräten der gleichen Preisklasse verstecken – ganz im Gegenteil. Leider ist das RAM-Modul fest verlötet und so nur die M.2-SSD aufrüstbar. 16 GB werden aber für komplexe Anwendungen und Gaming mehr als ausreichen, fürs Home-Office erst recht.

Mit dem Asus ZenBook Duo 14 könnt ihr euch ein echtes Arbeitstier mit Top-Leistung sichern. Das Gerät ist aktuell zu einem unschlagbaren Preis zu haben und hat in Tests bereits überzeugt. Vor allem wenn es um Kreativ-Anwendungen wie Bild- und Videobearbeitung geht, ist das Asus ZenBook Duo 14 eine echte Empfehlung.

