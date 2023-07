Der einfachste Weg einen Drachen in The Elder Scrolls V: Skyrim zu besiegen, ist immer noch mit einer MG. Ihr habt richtig gelesen. Wir verraten euch mehr.

Für The Elder Scrolls V: Skyrim sind schon einige Mods erschienen, die das beliebte RPG gänzlich verändern. Dass das nicht immer ungefährlich ist und für Bugs sorgen kann, wurde auch schon mehrere Male erlebt. Jetzt gibt es eine Mod, welche gleich zwei Videospiele miteinander verbindet und für noch mehr Spielspaß sorgt. Das ist eine tolle Art und Weise, das ältere Rollenspiel nochmal ganz neu zu erleben.

In unserem Video stellen wir euch fünf Geheimnisse in The Elder Scrolls V: Skyrim vor:

The Elder Scrolls 5 Skyrim Kennst du diese 5 Geheimnisse?

Gewehre in Skyrim: Skyrim-Spieler erlegt Drache mit MG

„Einfachster Weg um einen alten Drachen zu besiegen“, nennt ein Reddit-User sein Video, in dem er mithilfe einer MG einen Drachen abschießt und schließlich tötet. „Dwemer technology is getting out of hand“, schreibt ein anderer Reddit-User unter dem Post. Damit hat er wohl Recht, denn die Entwicklung der Waffen in Tamriel ist schnell vorangeschritten. Tja, ein modernes Drachenblut hat eben moderne Waffen.

Hier könnt ihr euch das Video auf Reddit anschauen:

MG dank Nexus-Mod

Auf der beliebten Mod-Plattform Nexus wurde eine neue Mod namens Call of Duty – Skyrim hochgeladen, die das Drachenblut in einen Soldaten verwandelt. Es wurden insgesamt zwölf Waffen entworfen und in das Spiel gepackt, welche alle ihre eigene Munition und ihren eigenen Rückstoß besitzen. Zudem lässt die Mod Soldaten über die Karte streifen, die gelegentlich in Kämpfe verwickelt werden. Der Bürgerkrieg zwischen den Nord und den Kaiserlichen wird ab jetzt mit Pistolen und Gewehren statt mit Schwert und Schild ausgetragen. Um alle Vorzüge der Mod genießen zu können, empfiehlt es sich, ein neues Spiel zu starten. Und dann heißt es: Auf ins Gefecht! Übrigens: Vor kurzem rächte sich ein Skyrim-Spieler an besonders nervigen Gegnern auf kreative Weise.

Wie gut ihr The Elder Scrolls kennt, könnt ihr in unserem Quiz testen:

Wie gut kennst du The Elder Scrolls? (Test)

