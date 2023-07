Diese Aktion eines Spielers von The Elder Scrolls V: Skyrim zielte nur auf eines ab: Rache! Wir verraten euch, was es mit der Aktion auf sich hat.

Auch heute noch hat das 2011 veröffentlichte Skyrim viele leidenschaftliche Fans. Einige Gegner in Skyrim sind wirklich fies und haben Attacken, die den ein oder anderen Spieler schon mal an die Decke springen lassen. Auch bei den Riesen haben Skyrim-Spieler und -Spielerinnen immer wieder ihr Fett weg bekommen. Doch jetzt traute sich ein Spieler auf eine lustige Art und Weise für alle anderen Skyrim-Fans einzustehen und sich zu rächen.

Ein Bug für die Ewigkeit

Etwas Kontext: seit Release des Spiels im Jahr 2011 gibt es einen Bug im Spiel, welcher dafür sorgt, dass Riesen in der Lage sind, den Spieler mit einem Tritt in die Luft zu befördern. Der Bug kommt so zustande: die Physik-Engine des Spiels übersetzt den Schaden immer in Kraft, die das Objekt, welches den Schaden erleidet, zurückstößt. Da der Schaden, welcher der Spieler durch einen Tritt des Riesen erleidet, extrem hoch ist, ist dementsprechend die Kraft, die den Spieler zurückstößt, auch extrem hoch. Ergo: ein kleiner Höhenflug. Bethesda wollte diesen Bug ursprünglich beheben, doch er wurde von den Spielern schon ins Herz geschlossen und so wurde er im Spiel gelassen. Trotzdem kann es auch für die eingefleischtesten Skyrim-Fans nervig sein, den Tritten der Riesen so oft schutzlos ausgeliefert zu sein.

Endlich Rache – die Riesen müssen dran glauben

Ein Reddit-User bereitete eine Abfolge von Aktionen vor, welche nun die Riesen in die Luft beförderten. Zunächst nutzt er einen Schrei, um die Zeit zu verlangsamen. Es folgte der Zyklon-Drachenschrei, welcher die Riesen in einem Tornado gefangen hielt und in die Luft steigen ließ. Dann kamen noch zwei berühmte „Fus-Ro-Dahs“ hinterher und die Riesen wurden durch die Luft geschleudert. Genau so, wie sie es immer bei den Spielern gemacht haben. Wie sie das wohl finden?

