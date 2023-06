Einige Figuren des „Star Wars“-Universums sind schon seit den ersten Teilen auf der großen Leinwand zu sehen. Doch eine Star-Wars-Legende nahm kürzlich Abschied.

Die Schauspieler Mark Hamill, der seit jeher die Rolle des Luke Skywalker in „Star Wars“ besetzte, sieht kein Erfordernis mehr für die Fortsetzung seiner Rolle. Dabei wäre es dank moderner Technik gar kein Problem, ihn für die Kinoleinwand auch noch mal als jüngeren Luke in Erscheinung treten zu lassen. Doch Mark Hamill will seine Rolle in kommenden Teilen von „Star Wars“ nicht mehr besetzen: „Ich sehe einfach keinen Grund dafür.“

Mark Hamill nimmt Abschied

Die Tage von Luke Skywalker sind gezählt. Zumindest dürften Fans der beliebten Filmreihe den für diese Rolle bekannten Schauspieler Mark Hamill in kommenden Teilen von Star Wars nicht mehr zu Gesicht bekommen. Wie der inzwischen 71 Jahre alte Star in einem Interview gegenüber CBS News erklärte, sei seine Filmrolle inzwischen überflüssig.

„Nun, man kann nie nie sagen, aber ich sehe einfach keinen Grund dafür“, argumentierte Hamill gegen die erneute Besetzung seiner Rolle in „Star Wars“. Schließlich gebe es viele Geschichten zu erzählen, für die ein Luke Skywalker nicht mehr nötig sei. „Ich hatte meine Zeit, und das ist gut so. Aber das ist genug“, ließ er seine Fans wissen. Auf den Sozialen Medien äußerten sich Fans jedoch skeptisch. So merken einige Reddit-Nutzer unter einem Beitrag zu Mark Hamills Statement an, sie würden glauben, dass er sich für die entsprechende Gage womöglich doch noch umentscheiden könnte. Nur die Zukunft wird zeigen, ob sich diese Vermutung bewahrheitet.

Was bisher geschah: Die Rolle des Luke Skywalker

In der ursprünglichen „Star Wars“-Trilogie, die 1977 mit Episode 4 ihren Anfang nahm, schlüpfte Mark Hamill in die Rolle des jungen Jedi-Ritters Luke Skywalker. Neben ihm standen weitere Ikonen wie Harrison Ford (Han Solo) und Carrie Fisher (Prinzessin Leia) vor der Kamera. Nachdem Hamill in den zwischen 1999 und 2005 veröffentlichten Episoden 1 bis 3 keinerlei Auftritte innehatte, kehrte er am Ende der siebten Episode „Das Erwachen der Macht“ im Jahr 2015 wieder auf die Kinoleinwand zurück.

Während er als Luke Skywalker in Episode 8 „Die letzten Jedi“ wieder als Schlüsselfigur auftrat, erschien er trotz deren Tod am Ende des Films auch im nachfolgenden Teil „Der Aufstieg Skywalkers“ nochmal als Geist der Macht. Ebenso konnte Hamill in „The Mandalorian“ und „Das Buch von Boba Fett“ dank visueller Effekte erneut die Rolle eines jüngeren Luke einnehmen.

Sein Alter ist kein Hindernis

Es sei zwar durchaus möglich, sein Erscheinungsbild durch moderne Computertechnik auch für kommende Veröffentlichungen der Star-Wars-Saga zu verjüngen, so wie es für den fünften Teil der „Indiana Jones“-Reihe mit Harrison Ford gehandhabt wurde. Für Hamill scheint dies jedoch keine Option zu sein. Seiner Ansicht nach gäbe es schließlich kein Erfordernis, weitere Geschichten über Luke zu erzählen, „aber wenn sie es tun, könnten sie einen altersgerechten Schauspieler nehmen.“

