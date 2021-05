Wer auf der Suche nach einem monatlich kündbaren Handytarif mit viel LTE-Datenvolumen für möglichst wenig Geld ist, kann mit dem aktuellen Angebot von Mobilcom-Debitel nicht viel falsch machen. Für kurze Zeit bekommt ihr eine Allnet- und SMS-Flat mit 40 GB LTE-Datenvolumen zum Preis von nur 19,99 Euro im Monat.

40 GB LTE, Allnet- & SMS-Flat für unter 20 Euro im Monat

Viel LTE-Datenvolumen in einem Smartphone-Tarif geht in Deutschland normalerweise ordentlich ins Geld. Aktuell gibt es bei Mobilcom-Debitel aber eine Aktion, bei der ihr jeden Monat 15 Rabatt auf den „green LTE 40“-Tarif bekommt. Dieser beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat mit 40 GB LTE-Datenvolumen für 19,99 Euro im Monat (statt 34,99 Euro). Hinzu kommt einmalig noch eine Anschlussgebühr in Höhe von 9,99 Euro.

Da der Tarif monatlich kündbar ist, geht ihr kein Risiko ein und seid nicht jahrelang an einen Handyvertrag gebunden. Allerdings gibt's den Rabatt nur die ersten 24 Monate. Ab dem 25. Monat steigt die Grundgebühr wieder auf 34,99 Euro. Vergesst also nicht, rechtzeitig auszusteigen.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: green LTE 40 GB

Netz: o2

Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

40 GB LTE -Datenvolumen (max. 225 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 225 MBit/s) EU-Roaming inklusive

Monatlich kündbar, 2 Wochen Kündigungsfrist

Grundgebühr pro Monat: 19,99 Euro (34,99 Euro ab dem 25. Monat)

(34,99 Euro ab dem 25. Monat) Bereitstellungsgebühr: 9,99 Euro

Datenautomatik: nein

Während bei günstigeren Tarifen von Mobilcom-Debitel oft die Geschwindigkeit auf 21,6 MBit/s beschränkt ist, bekommt ihr hier die volle Leistung von maximal 225 MBit/s, sodass ihr die 40 GB pro Monat dann auch wirklich mit Höchstgeschwindigkeit verbrauchen könnt. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

Für wen lohnt sich das Tarif-Schnäppchen?

Für jeden, der bereits ein Smartphone besitzt und sehr viel LTE-Datenvolumen im Monat benötigt, dafür aber kein Vermögen bezahlen und sich nicht lange an einen Handyvertrag binden möchte. Auch für ein Tablet oder Notebook mit SIM-Slot ist der Tarif gut geeignet. Wichtig ist, dass ihr rechtzeitig bei Mobilcom-Debitel kündigt, da der Preis ab dem 25.Monat um 15 Euro steigt.

