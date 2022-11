Congstar und Freenet haben für kurze Zeit richtig gute Tarif-Schnäppchen im Telekom-Netz auf Lager. So könnt ihr euch 30 GB samt Allnet- und SMS-Flat ab bereits 15 Euro im Monat sichern – wahlweise auch monatlich kündbar.

Cyber-Deal: 30 GB Telekom-LTE zum Knallerpreis

In der Black-Friday-Woche gibt es nicht nur Smartphones zu Tiefstpreisen, sondern auch die passenden Tarife dazu. Bei Freenet könnt ihr euch zum Beispiel gerade ein Top-Angebot im Telekom-Netz sichern: Die „green LTE“ Allnet- und SMS-Flat mit 30 GB Datenvolumen ist für 14,99 Euro im Monat plus einmalig 19,99 Euro Anschlusspreis erhältlich (bei Freenet ansehen). Der Normalpreis für den Tarif liegt bei 36,99 Euro, ihr spart also fast 60 Prozent. Aber Achtung: Der Deal gilt nur wenige Tage.

Alle wichtigen Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Freenet

Netz: Telekom

30 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Laufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Grundgebühr pro Monat: 14,99 Euro (statt 36,99 Euro)

(statt 36,99 Euro) Anschlusspreis (einmalig): 19,99 Euro

Für wen lohnt sich der günstige Tarif im Telekom-Netz?

Die Aktion lohnt sich für alle, die bereits ein Smartphone besitzen und einen günstigen Tarif dazu suchen. Auch wenn ihr Wert auf das im ländlichen Raum sehr gut ausgebaute Telekom-Netz legt, lohnt sich das Angebot. Tarife im Telekom-Netz bei der Telekom direkt bieten meist höhere Geschwindigkeiten und 5G, sind allerdings um ein Vielfaches teurer. Beim Freenet-Angebot handelt es sich um einen reinen LTE-Tarif.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Das solltet ihr auch unbedingt tun, denn ab dem 25. Monat steigt die Grundgebühr auf den teuren Normalpreis. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Wie ihr jederzeit selbst ausrechnen könnt, ob ein Tarif-Deal sich lohnt, erfahrt ihr in unserem Video:

Wann ist ein Handytarif gut? Wir rechnen nach! Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.