Der Smart-Home-Fachhändler Tink hat aktuell zahlreiche Smart-Home-Geräte mit reichlich Rabatt im Angebot. Mit dabei ist auch die Ring Stick Up Cam im 4er-Set zum Schnäppchenpreis. Wer aktuell also noch auf der Suche nach einer smarten Überwachungskamera für die heimische Sicherheit ist, sollte sich die Aktion nicht entgehen lassen.

Tink: Ring Stick Up Cam der 3. Generation zum Sparpreis

Sicherheit ist eines der wichtigsten Bedürfnisse, wenn es um unser Zuhause geht. Die Ring Stick Up Cam Battery ist eine großartige Option, um euer Haus, Garten oder auch eure Haustiere zu überwachen. Allerdings sind die smarten Überwachungskameras des zu Amazon gehörenden Herstellers vergleichsweise teuer. Umso erfreulicher ist es, dass der Smart-Home-Händler Tink gerade einen Garten-Sale gestartet hat (bei Tink ansehen). Hier bekommt ihr unter anderem die Ring Stick Up Cam Battery der 3. Generation im 4er-Set zum absoluten Sparpreis von 209,95 Euro inklusive Versand (Angebot bei Tink ansehen). Nutzt dazu den Gutscheincode RING20. Im Preisvergleich kosten die Kameras mindestens 240 Euro, somit bekommt ihr ein tolles Schnäppchen.

Ring Stick Up Cam Battery 3. Generation (4er-Set) Statt 399,96 Euro: Überwachungskameras für den Innen- und Außenbereich. 20 Euro Rabatt mit Coupon RING20. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.04.2023 09:56 Uhr

Was bietet euch die Ring Stick Up Cam?

Das Ring Stick Up Cam Battery 4er-Set ist eine Kombination aus vier kabellosen Kameras, die ihr ganz einfach im Innen- und Außenbereich eures Hauses platzieren könnt. Die Kameras sind wetterfest und mit einem Akku ausgestattet, der bis zu sechs Monate hält. Ihr könnt die Kameras per App steuern und Live-Übertragungen ansehen, wenn ihr unterwegs seid. Auch bei Dunkelheit könnt ihr dank der Nachtsichtfunktion alles im Blick behalten.

Das 4er-Set bietet eine hervorragende Möglichkeit, um mehrere Bereiche eures Hauses abzudecken. Ihr könnt eine Kamera in jedem Raum platzieren oder die Kameras im Außenbereich anbringen, um euren Garten oder Hof zu überwachen. Durch die kabellose Funktion ist die Installation sehr einfach und unkompliziert.

Bereits über 4.000 Kunden haben bei Amazon ihre Bewertung hinterlassen und vergeben gute 4,4 von 5 Sternen. Das Angebot des Ring Stick Up Cam Battery 4er-Sets von Tink ist daher definitiv empfehlenswert. Das Set bietet eine großartige Möglichkeit, um euer Zuhause zu überwachen und gleichzeitig zu sparen. Die Kameras sind wetterfest, kabellos und einfach zu installieren. Mit der App-Steuerung könnt ihr jederzeit sehen, was in eurem Zuhause vor sich geht.

Weitere Smart-Home-Geräte bei Tink im Angebot

Neben dem oben genannten Überwachungskamera-Set sind noch die folgenden smarten Geräte vergünstigt im Angebot:

Ring Stick Up Cam Battery 3. Generation (2er-Set) Statt 199,98 Euro: Überwachungskameras für den Innen- und Außenbereich. 20 Euro Rabatt mit Coupon RING20. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.04.2023 11:15 Uhr

Ring Video Doorbell 4 + Chime Statt 195,98 Euro: Türklingel mit Kamera, HD-Video, Gegensprechfunktion + WLAN Türgong für Video-Türklingel. 20 Euro Rabatt mit Coupon RING20. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.04.2023 11:03 Uhr

Ring Alarm 2.0 Sicherheitssystem + Ring Indoor Cam Statt 309,98 Euro: Ring Alarm 2.0 Sicherheitssystem Komplett-Set + gratis Ring Indoor Cam. 20 Euro Rabatt mit Coupon RING20. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.04.2023 11:12 Uhr

